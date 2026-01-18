Hindustan Hindi News
रणवीर सिंह नहीं बल्कि इस एक्टर की दीवानी हैं 20 साल की सारा अर्जुन, नाम सुन लगेगा झटका

संक्षेप:

सारा अर्जुन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो सारा जल्द ही तेलुगू मूवी Euphoria में नजर आने वाली हैं। सारा इस फिल्म में लीड रोल में हैं। इसके अलावा वो दिग्दर्शक गौतम तिन्ननुरी की फिल्म Magic में भी काम कर रही हैं।

Jan 18, 2026 02:16 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म में न सिर्फ रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना ने अपनी दमदार एक्टिंग के चलते खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन इन दोनों से कहीं ज्यादा मूवी की एक्ट्रेस ने लाइमलाइट लूटी। 'धुरंधर' में 20 साल की सारा अर्जुन ने इतनी कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया, जिसे पाने में स्टार्स को सालों लग जाते हैं। 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद सारा हर जगह सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जिस एक्टर के साथ पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को इतना पसंद किया जा रहा है, वो ही उनका फेवरेट स्टार नहीं, बल्कि कोई और है। जानते हैं कौन है वो एक्टर?

रणवीर नहीं ये एक्टर है फेवरेट

दरअसल, हाल ही में सारा अर्जुन 'यूफोरिया' फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचीं। जहां सारा ने अपनी मौजूदगी से हर किसी का ध्यान खींचा। ऐसे में सारा से पूछा गया कि वो किस एक्टर की सबसे बड़ी फैन हैं? लोगों को उम्मीद थी कि वो अपने 'धुरंधर' में उनके को-एक्टर रणवीर सिंह का नाम लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा ने फटाक से जवाब देते हुए कहा कि वो साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करती हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन हैं।

'धुरंधर' में यालिना के रोल से हुईं फेमस

सारा अर्जुन ने 'धुरंधर' में यालिना जमाली का किरदार निभाया है। यलीना मूवी में हमजा अली मजारी यानी रणवीर सिंह की पत्नी होती है। दोनों में पहले प्यार होता है और रणवीर उसे अपने घर ले आता है। बाद में वो शादी कर लेते हैं। 'धुरंधर' में रणवीर और सारा के अलावा आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल सहित कई सितारे हैं। सपोर्टिंग रोल में राकेश बेदी, सौम्या टंडन, नवीन कौशिक, गौरव गेरा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं।

अपकमिंग मूवीज

सारा अर्जुन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो सारा जल्द ही तेलुगू मूवी Euphoria में नजर आने वाली हैं। सारा इस फिल्म में लीड रोल में हैं। इसके अलावा वो दिग्दर्शक गौतम तिन्ननुरी की फिल्म Magic में भी काम कर रही हैं। इसका अभी ऑफिशियली ऐलान नहीं किया गया है। वहीं, फैंस 'धुरंधर 2' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

