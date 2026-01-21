Hindustan Hindi News
धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने एज-गैप पर तोड़ी चुप्पी, बताया कोई क्यों नहीं कर सकता रणवीर की बराबरी

संक्षेप:

धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन का कहना है कि वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं तो एज गैप पर चल रही गॉसिप पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने रणवीर सिंह की तारीफ की और बताया कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।

Jan 21, 2026 09:56 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर फिल्म रिलीज के बाद सारा अर्जुन और रणवीर सिंह के एज गैप पर काफी कुछ कहा और लिखा गया। डायरेक्टर आदित्य धर बता चुके हैं कि दोनों की उम्र में इतना अंतर स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से रखा गया था। अब सारा अर्जुन इस मैटर पर बोली हैं। उनका कहना है कि ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और वह वहां ज्यादा ऐक्टिव नहीं हैं। सारा ने रणवीर की खूब तारीफ की और बताया कि उनकी बराबरी कोई क्यों नहीं कर सकता।

एज गैप पर क्या बोलीं सारा

सारा अर्जुन एनडीटीवी से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने फिल्म में यालीना जमाली का रोल किया है जो एक पॉलिटीशियन की बेटी है। यालीना को हमजा से प्यार हो जाता है जो कि भारत का एजेंट है। असल जिंदगी में रणवीर और सारा की उम्र में 20 साल का फासला है। सारा दोनों की उम्र के अंतर पर हुई गॉसिप पर बोलीं कि उन्हें पता था कि कहानी के लिए ऐसा होना सही है। सारा बोलीं, 'ये हल्ला सोशल मीडिया पर मचा है ना? मैं वहां बहुत एक्टिव नहीं हूं। मैं इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मुझे ये भी लगता है कि सबकी अपनी राय होती है। मैं जियो और जीनो दो पर यकीन रखती हूं... ये उनकी राय है, मैं क्या सोचती हूं इसका कोई लेना-देना नहीं। मुझे कहानी पता थी। मुझे पता था कि ये जस्टिफाइड है, बस।'

रणवीर जैसा कोई नहीं

सारा ने रणवीर सिंह की भी तारीफ की। वह बोलीं, 'भविष्य में मैं किसी के साथ भी काम करूं, मुझे नहीं लगता कि रणवीर को कोई पीछे कर पाएगा। उन्होंने पैमाना इतना ऊंचा कर दिया है। बतौर ऐक्टर,वह अपने क्राफ्ट में बहुत इन्वॉल्व हो जाते है लेकिन वह पूरे सेट का ध्यान रखते हैं। वह इसे टीमवर्क की तरह लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, कोई बंदा सेट पर क्या डिजाइन कर रहा है, सेट पर क्या हो रहा है, वह इन सबमें वह इन्वॉल्व होते हैं। ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। वह हम सबको साथ लाते हैं।'

Dhurandhar

