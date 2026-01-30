'धुरंधर' देखने के बाद ऐसा था सारा अर्जुन के माता-पिता के रिएक्शन, कहा- 'मेरे पेरेंट्स रो रहे थे...'

संक्षेप: 'धुरंधर' के बाद, सारा अर्जुन अब अपनी अगली फिल्म 'यूफोरिया' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, जो 6 फरवरी को सिनेमाघरों में आने वाली है। इन दिनों सारा 'यूफोरिया' के प्रमोशन में बिजी हैं। ऐसे में सारा अर्जुन ने हालिया इंटरव्यू में 'धुरंधर' को लेकर अपने दिल की बात शेयर की।

आदित्य धर की शानदार फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि कई बड़ी फिल्में इसके साथ टिक नहीं पाईं। यही नहीं फिल्म ने कमाई के मामले में कई ब्लॉकबस्टर मूवीज के रिकॉर्ड तक को ब्रेक कर दिया। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता। लेकिन महज 20 साल की सारा अर्जुन ने अपनी एक्टिंग से सभी का ध्यान खींचा। हर किसी ने यालिना जमाली के रोल में सारा की जमकर तारीफ की। इसी बीच अब सारा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि 'धुरंधर' देखने के बाद उनके पिता राज अर्जुन ने कैसा रिएक्शन दिया था।

ऐसा था पिता का रिएक्शन दरअसल, 'धुरंधर' के बाद, सारा अर्जुन अब अपनी अगली फिल्म 'यूफोरिया' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, जो 6 फरवरी को सिनेमाघरों में आने वाली है। इन दिनों सारा 'यूफोरिया' के प्रमोशन में बिजी हैं। ऐसे में सारा अर्जुन ने हाल ही में सुमा कनकाला के साथ बातचीत में 'धुरंधर' को लेकर अपने दिल की बात शेयर की। उन्होंने साथ में अपने जीवन का सबसे खुशी वाला दिन बताया। सारा ने कहा, 'मेरे लिए ये सबसे खास दिन था। अपने माता-पिता की खुशी देखकर जो महसूस हुआ वो शब्दों में बताना मुश्किल है। मेरे माता-पिता दोनों मेरी वजह से खुशी के आंसू रो रहे थे। तो वह मेरा अब तक का सबसे यूफोरिक दिन था। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता था।'

इस वजह से रोए थे सारा के पिता इसके बाद जब सारा अर्जुन से पूछा गया कि क्या ये उनके पढ़ाई से जुड़ा था तो उन्होंने हंसी के साथ कहा, 'बिलकुल नहीं। ये सिर्फ 'धुरंधर' से जुड़ा था।' सोशल मीडिया पर सारा का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान ब्लू कलर की साड़ी पहने बेहर खूबसूरत नजर आईं।