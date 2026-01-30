Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar actor Sara Arjun reveals her parents reaction after watching the film They Were crying
'धुरंधर' देखने के बाद ऐसा था सारा अर्जुन के माता-पिता के रिएक्शन, कहा- 'मेरे पेरेंट्स रो रहे थे...'

'धुरंधर' देखने के बाद ऐसा था सारा अर्जुन के माता-पिता के रिएक्शन, कहा- 'मेरे पेरेंट्स रो रहे थे...'

संक्षेप:

'धुरंधर' के बाद, सारा अर्जुन अब अपनी अगली फिल्म 'यूफोरिया' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, जो 6 फरवरी को सिनेमाघरों में आने वाली है। इन दिनों सारा 'यूफोरिया' के प्रमोशन में बिजी हैं। ऐसे में सारा अर्जुन ने हालिया इंटरव्यू में 'धुरंधर' को लेकर अपने दिल की बात शेयर की।

Jan 30, 2026 06:57 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आदित्य धर की शानदार फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि कई बड़ी फिल्में इसके साथ टिक नहीं पाईं। यही नहीं फिल्म ने कमाई के मामले में कई ब्लॉकबस्टर मूवीज के रिकॉर्ड तक को ब्रेक कर दिया। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता। लेकिन महज 20 साल की सारा अर्जुन ने अपनी एक्टिंग से सभी का ध्यान खींचा। हर किसी ने यालिना जमाली के रोल में सारा की जमकर तारीफ की। इसी बीच अब सारा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि 'धुरंधर' देखने के बाद उनके पिता राज अर्जुन ने कैसा रिएक्शन दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऐसा था पिता का रिएक्शन

दरअसल, 'धुरंधर' के बाद, सारा अर्जुन अब अपनी अगली फिल्म 'यूफोरिया' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, जो 6 फरवरी को सिनेमाघरों में आने वाली है। इन दिनों सारा 'यूफोरिया' के प्रमोशन में बिजी हैं। ऐसे में सारा अर्जुन ने हाल ही में सुमा कनकाला के साथ बातचीत में 'धुरंधर' को लेकर अपने दिल की बात शेयर की। उन्होंने साथ में अपने जीवन का सबसे खुशी वाला दिन बताया। सारा ने कहा, 'मेरे लिए ये सबसे खास दिन था। अपने माता-पिता की खुशी देखकर जो महसूस हुआ वो शब्दों में बताना मुश्किल है। मेरे माता-पिता दोनों मेरी वजह से खुशी के आंसू रो रहे थे। तो वह मेरा अब तक का सबसे यूफोरिक दिन था। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता था।'

इस वजह से रोए थे सारा के पिता

इसके बाद जब सारा अर्जुन से पूछा गया कि क्या ये उनके पढ़ाई से जुड़ा था तो उन्होंने हंसी के साथ कहा, 'बिलकुल नहीं। ये सिर्फ 'धुरंधर' से जुड़ा था।' सोशल मीडिया पर सारा का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस दौरान ब्लू कलर की साड़ी पहने बेहर खूबसूरत नजर आईं।

पोन्नियिन सेल्वन को लेकर बोलीं सारा

फिल्मों में अपने सफर के बारे में बात करते हुए सारा ने बताया, 'पोन्नियिन सेल्वन के बाद, मैं बोर्डिंग स्कूल गई, और फिर मेरा शुरुआती प्लान फिल्म और एक्टिंग की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का था। लेकिन जब मैं अपने बोर्ड्स दे रही थी, तो मैंने 'मैजिक' साइन की और फिर जैसे ही मैं बाहर आई, मैं अपने प्लान पर कायम थी। लेकिन जब 'यूफोरिया' मेरे पास आई तो उसे करने का बहुत मन हुआ। एक इंसान के तौर पर मुझे ऐसी कहानी का हिस्सा बनने की इच्छा हुई। PS2 के बाद मैजिक, फिर यूफोरिया और फिर धुरंधर। असल में, मैंने यूफोरिया की शूटिंग के दौरान ही धुरंधर साइन की थी।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Dhurandhar ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।