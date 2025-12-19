51 साल छोटी धुरंधर फेम सारा को किस करने पर हो ट्रोल हो रहे राकेश बोले- जब भी हम…
कुछ दिनों पहले राकेश बेदी और सारा अर्जुन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राकेश, सारा के स्टेज पर आने पर उन्हें हग और किस करते हैं। हालांकि इस वीडियो को लेकर राकेश को ट्रोल किया जा रहा था।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में राकेश बेदी भी हैं जो एक शातिर राजनेता का किरदार निभा रहे हैं और इसमें उनकी बेटी बनी हैं सारा अर्जुन। अब कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जब राकेश, सारा से स्टेज पर मिलते हैं तो उन्हें वह हग करते हैं। हालांकि इस वीडियो को ऐसे वायरल किया गया कि राकेश ने सारा के कंधे पर किस किया। अब राकेश ने इस मामले पर अपनी बात रखी है।
क्या बोले राकेश
राकेश ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, 'सारा मेरी उम्र के आधे से भी छोटी हैं और फिल्म में उन्होंने मेरी बेटी का किरदार निभाया है। जब भी वह सेट पर मुझे मिलतीं तो वह मुझे हग करती जैसे बेटियां अपने पापा को करती हैं। हमारे बीच अच्छा बॉन्ड है जो स्क्रीन पर भी दिखा।'
लोगों की आंख में गड़बड़ है
राकेश ने कहा कि यहां तक कि उस इवेंट में भी दोनों हमेशा जैसे मिलते हैं, वैसे ही मिले। लेकिन देखने वाले की आंख में गड़बड़ है तो क्या कर सकते हैं।
सारा के पैरेंट्स भी थे मौजूद
उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त सारा के पैरेंट्स वहीं मौजूद थे। राकेश ने कहा, ‘मैं क्यों उन्हें पब्लकिली ऐसे स्टेज पर किस करूंगा? उनके पैरेंट्स वहां थे। लोग जब ऐसी बातें बोलते हैं तो लगता है वे पागल हैं। उन्हें बस सोशल मीडिया पर कोई मुद्दा बनाना है।’
बता दें कि भले ही कुछ लोगों ने राकेश को ट्रोल किया हो, लेकिन उनके कई फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। राकेश बोले, ‘मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हाल ही में मैं फ्रेंड्स के साथ डिनर पर गया था और वहां एक औरत मेरे पास आई। उनका बेटा फिजिकली और मेंटली चैलेंज था, लेकिन उसे मेरा काम पसंद था। यही चीज मेरे लिए बोलती है।’
