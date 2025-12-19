Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Actor Rakesh Bedi Reacts To Criticism About Him kissing 20 Year Old Sara Arjun At Event
51 साल छोटी धुरंधर फेम सारा को किस करने पर हो ट्रोल हो रहे राकेश बोले- जब भी हम…

51 साल छोटी धुरंधर फेम सारा को किस करने पर हो ट्रोल हो रहे राकेश बोले- जब भी हम…

संक्षेप:

कुछ दिनों पहले राकेश बेदी और सारा अर्जुन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राकेश, सारा के स्टेज पर आने पर उन्हें हग और किस करते हैं। हालांकि इस वीडियो को लेकर राकेश को ट्रोल किया जा रहा था।

Dec 19, 2025 07:23 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में राकेश बेदी भी हैं जो एक शातिर राजनेता का किरदार निभा रहे हैं और इसमें उनकी बेटी बनी हैं सारा अर्जुन। अब कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जब राकेश, सारा से स्टेज पर मिलते हैं तो उन्हें वह हग करते हैं। हालांकि इस वीडियो को ऐसे वायरल किया गया कि राकेश ने सारा के कंधे पर किस किया। अब राकेश ने इस मामले पर अपनी बात रखी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले राकेश

राकेश ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, 'सारा मेरी उम्र के आधे से भी छोटी हैं और फिल्म में उन्होंने मेरी बेटी का किरदार निभाया है। जब भी वह सेट पर मुझे मिलतीं तो वह मुझे हग करती जैसे बेटियां अपने पापा को करती हैं। हमारे बीच अच्छा बॉन्ड है जो स्क्रीन पर भी दिखा।'

लोगों की आंख में गड़बड़ है

राकेश ने कहा कि यहां तक कि उस इवेंट में भी दोनों हमेशा जैसे मिलते हैं, वैसे ही मिले। लेकिन देखने वाले की आंख में गड़बड़ है तो क्या कर सकते हैं।

सारा के पैरेंट्स भी थे मौजूद

उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त सारा के पैरेंट्स वहीं मौजूद थे। राकेश ने कहा, ‘मैं क्यों उन्हें पब्लकिली ऐसे स्टेज पर किस करूंगा? उनके पैरेंट्स वहां थे। लोग जब ऐसी बातें बोलते हैं तो लगता है वे पागल हैं। उन्हें बस सोशल मीडिया पर कोई मुद्दा बनाना है।’

ये भी पढ़ें:सलमान खान की किस फिल्म में बच्ची थीं ‘धुरंधर’ की सारा अर्जुन, आपको याद है?

बता दें कि भले ही कुछ लोगों ने राकेश को ट्रोल किया हो, लेकिन उनके कई फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। राकेश बोले, ‘मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हाल ही में मैं फ्रेंड्स के साथ डिनर पर गया था और वहां एक औरत मेरे पास आई। उनका बेटा फिजिकली और मेंटली चैलेंज था, लेकिन उसे मेरा काम पसंद था। यही चीज मेरे लिए बोलती है।’

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।