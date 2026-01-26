'मैं इसे सिर्फ एक पुरस्कार नहीं जिम्मेदारी मानता हूं', पद्म श्री अवॉर्ड मिलने पर फूले नहीं समा रहे आर माधवन

संक्षेप: आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रविवार को अपनी एक तस्वीर शेयर कर एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है। शेयर की गई तस्वीर में माधवन सूट बूट में नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके चेहरे की खूबसूरत स्माइल साफ बता रही है कि पद्म विभूषण सम्मान पाकर कितने खुश हैं।

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाने वाले 'धुरंधर' एक्टर आर माधवन के सितारे इस वक्त सातवें आसमान पर हैं। एक तरफ एक्टर अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ उनका नाम भारत सरकार के सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण के लिए सामने आया है। खुद को इतना बड़ा सम्मान मिलने की खुशी से माधवन फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है।

मैं पद्म श्री स्वीकार करता हूं आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रविवार को अपनी एक तस्वीर शेयर कर एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है। शेयर की गई तस्वीर में माधवन सूट बूट में नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके चेहरे की खूबसूरत स्माइल साफ बता रही है कि पद्म विभूषण सम्मान पाकर कितने खुश हैं। इस तस्वीर के साथ माधवन ने कैप्शन में लिखा, 'आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ज्यादा आभार और विनम्रता के साथ पद्म श्री स्वीकार करता हूं। यह सम्मान, जो मुझे मिला है, मेरे सपनों से भी परे है, और मैं इसे अपने पूरे परिवार की ओर से स्वीकार करता हूं, जिनका लगातार समर्थन और विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है।'

मैं इसे सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानता हूं आर माधवन ने आगे लिखा, 'यह पहचान सिर्फ मेरे गुरुओं के आशीर्वाद, मेरे शुभचिंतकों की शुभकामनाओं, जनता के प्यार और प्रोत्साहन, और सबसे बढ़कर, सर्वशक्तिमान की कृपा से ही संभव हुई है। उनमें से हर एक ने मेरी यात्रा को आकार देने और मुझे इस पल तक पहुंचाने में एक अमूल्य भूमिका निभाई है। मैं इसे सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं इस सम्मान को गरिमा, ईमानदारी और उन मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ निभाऊंगा, जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है। इस असाधारण समर्थन और मान्यता के लिए मेरा दिल कृतज्ञता से भरा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी मैं ईमानदारी, विनम्रता और समर्पण के साथ सेवा करता रहूंगा। मैं आप सभी के प्यार और संदेशों से अभिभूत हूँ। कृपया मुझे आप सभी को जवाब देने के लिए थोड़ा समय दें। आर. माधवन।'