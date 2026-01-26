Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Actor R Madhavan Share First Post After Won padma shri award
'मैं इसे सिर्फ एक पुरस्कार नहीं जिम्मेदारी मानता हूं', पद्म श्री अवॉर्ड मिलने पर फूले नहीं समा रहे आर माधवन

'मैं इसे सिर्फ एक पुरस्कार नहीं जिम्मेदारी मानता हूं', पद्म श्री अवॉर्ड मिलने पर फूले नहीं समा रहे आर माधवन

संक्षेप:

आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रविवार को अपनी एक तस्वीर शेयर कर एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है। शेयर की गई तस्वीर में माधवन सूट बूट में नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके चेहरे की खूबसूरत स्माइल साफ बता रही है कि पद्म विभूषण सम्मान पाकर कितने खुश हैं।

Jan 26, 2026 04:17 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाने वाले 'धुरंधर' एक्टर आर माधवन के सितारे इस वक्त सातवें आसमान पर हैं। एक तरफ एक्टर अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ उनका नाम भारत सरकार के सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण के लिए सामने आया है। खुद को इतना बड़ा सम्मान मिलने की खुशी से माधवन फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मैं पद्म श्री स्वीकार करता हूं

आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रविवार को अपनी एक तस्वीर शेयर कर एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है। शेयर की गई तस्वीर में माधवन सूट बूट में नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके चेहरे की खूबसूरत स्माइल साफ बता रही है कि पद्म विभूषण सम्मान पाकर कितने खुश हैं। इस तस्वीर के साथ माधवन ने कैप्शन में लिखा, 'आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ज्यादा आभार और विनम्रता के साथ पद्म श्री स्वीकार करता हूं। यह सम्मान, जो मुझे मिला है, मेरे सपनों से भी परे है, और मैं इसे अपने पूरे परिवार की ओर से स्वीकार करता हूं, जिनका लगातार समर्थन और विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है।'

मैं इसे सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानता हूं

आर माधवन ने आगे लिखा, 'यह पहचान सिर्फ मेरे गुरुओं के आशीर्वाद, मेरे शुभचिंतकों की शुभकामनाओं, जनता के प्यार और प्रोत्साहन, और सबसे बढ़कर, सर्वशक्तिमान की कृपा से ही संभव हुई है। उनमें से हर एक ने मेरी यात्रा को आकार देने और मुझे इस पल तक पहुंचाने में एक अमूल्य भूमिका निभाई है। मैं इसे सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं इस सम्मान को गरिमा, ईमानदारी और उन मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ निभाऊंगा, जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है। इस असाधारण समर्थन और मान्यता के लिए मेरा दिल कृतज्ञता से भरा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी मैं ईमानदारी, विनम्रता और समर्पण के साथ सेवा करता रहूंगा। मैं आप सभी के प्यार और संदेशों से अभिभूत हूँ। कृपया मुझे आप सभी को जवाब देने के लिए थोड़ा समय दें। आर. माधवन।'

बता दें कि 25 जनवरी को भारत सरकार के सबसे सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्म पुरस्कार 2026 के नायकों का एलान किया गया। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री सहित कुल 131 नागरिकों को कला, समाज सेवा, विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
R Madhavan Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।