Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar actor Naveen Kaushik donga gives hint of part 2 tells it will have 50 times more action
रहमान डकैत के वफादार ‘डोंगा’ नवीन कौशिक ने दी धुरंधर 2 की हिंट, बोले- पहले पार्ट में जो देखा है ना…

रहमान डकैत के वफादार ‘डोंगा’ नवीन कौशिक ने दी धुरंधर 2 की हिंट, बोले- पहले पार्ट में जो देखा है ना…

संक्षेप:

Dhurandhar Movie Update: धुरंधर फिल्म को पसंद करने वाले बेसब्री से 19 मार्च 2026 का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग कहानी गेस करने की कोशिश कर रहे हैं अब फिल्म में डोंगा बने नवीन कौशिक ने बताया कि अगला पार्ट कैसा होगा।

Dec 23, 2025 01:25 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर मूवी में रहमान डकैत के वफादार डोंगा भले ही पर्दे पर थोड़ी देर के लिए दिखाई दिए हों, उनकी प्रजेंस काफी खतरनाक और इंटेंस थी। डोंगा का किरदार नवीन कौशिक ने निभाया है। उन्होंने बताया कि फिल्म का अगला पार्ट शूट हो चुका है। शूटिंग उनके ही सामने हुई है तो नवीन ने बताया कि धुरंधर पार्ट 2 से लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पार्ट 2 का हिस्सा नहीं हैं नवीन

नवीन कौशिक जस्ट टू फिल्मी के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने धुरंधर के दूसरे पार्ट को लेकर लोगों को हिंट दी। उन्होंने बताया कि पार्ट 2 से स्पॉइलर तो नहीं दे सकते लेकिन बोले, 'आपने पार्ट 1 में जो देखा है ना... ऐक्शन, मिस्ट्री, मैनिपुलेशन यह 50 गुना होने वाला है। क्योंकि मैंने ऐसा होते देखा है। पहले पार्ट से 50 गुना है। शूट सब हो चुका है, मैं पार्ट 2 में नहीं हूं लेकिन पता है कि क्या होता है।'

गाने नहीं, पूरी फिल्म है वायरल

नवीन फिल्म को लेकर दर्शकों में जो क्रेज है उस पर बोले, 'बहुत समय से सिर्फ मोमेंट्स, गाने वायरल हो रहे थे लेकिन ये फिल्म वायरल हो रही है। इस फिल्म के हर पल का ऐनालिसिस चल रहा है और प्यार मिल रहा है। लोगों ने अंडररेटेड एक्टर्स के कई सारे वीडियोज बनाए हैं जिन्हें इस फिल्म में रीडिस्कवर किया गया। हर किसी की बात हो रही है।'

डोंगा ने धुरंधर में दहलाया दिल

फिल्म धुरंधर में नवीन कौशिक रहमान डकैत के भरोसेमंद बने हैं। जब रहमान का एनकाउंटर होता है तो वह डोंगा को जिम्मेदारी देकर जाता है। पूछता है, डोंग संभाल लेगा? इसके बाद डोंगा जो करते हैं उसे देख थिएटर में बैठा हर कोई दहल जाता है।

नवीन कौशिक कर चुके ये फिल्में

डोंगा की तरह में धुरंधर के कई कैरेक्टर्स ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लोग असली लोगों से इनका कनेक्शन खोज रहे हैं। नवीन कौशक रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द इयर, ये जवानी है दीवानी जैसी मूवीज में आ चुके हैं।

ये भी पढ़ें:धुरंधर के डोंगा ने रणबीर की इस फिल्म में भी किया था काम, अब बदल गई पर्सनालिटी

ताबड़तोड़ कमाई कर रही धुरंधर

बात करें धुरंधर के बॉक्स ऑफिस की यह साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। मूवी ने स्त्री का लाइफटाइम कलेक्शन 857 करोड़ रुपये क्रॉस कर लिया है। इसके साथ कांतारा चैप्टर वन 852 करोड़ रुपये से आगे निकल चुकी है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 18 दिन में ग्लोबली 900 करोड़ रुपये पहुंच गए है। फिल्म ने 2025 की सबसे बड़ी फिल्म छावा के कलेक्शन 807 को पार कर लिया है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।