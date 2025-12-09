अक्षय खन्ना के करियर के 5 बेहतरीन रोल, सिर्फ धुरंधर नहीं, इन फिल्मों में भी किया शानदार काम

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में शानदार फिल्मों में काम किया है। उन फिल्मों की लिस्ट में ये 5 फिल्म हमेशा टॉप पर रहेंगी। अक्षय खन्ना अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, रोमांस और एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों के ये किरदार हमेशा याद किए जाएंगे।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर के लिए खबरों में बने हुए हैं। फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है जो दूसरे एक्टर्स पर भारी पड़ता दिख रहा है। 1997 में आई हिमालय पुत्र से फिल्मों में कदम रखने वाले अक्षय ने अपने अभी तक के फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में कीं। शुरुआत में मिली लाइमलाइट के बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई। इस दौरान एक्टर की परफॉरमेंस ने ऑडियंस को एंटरटेन किया। अगर अक्षय खन्ना की परफॉरमेंस की बात करें तो उन्होंने अपनी सभी फिल्मों में शानदार काम किया। इनमें से कुछ फिल्में क्बोक्स ऑफिस पर दौड़ गई और कुछ बजट भी नहीं निकाल पाई। लेकिन उनकी एक्टिंग ने दिल जीत लिया।

ये हैं अक्षय खन्ना की बेहतरीन फिल्में-

ताल 1999 में आई ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना की फिल्म ताल ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म शानदार कहानी और खूबसूरत म्यूजिक के लिए याद की जाती है। फिल्म में अक्षय खन्ना के के किरदार को पसंद किया गया था। एक सीन से शाहिद कपूर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने खुद को हीरो बनाने से पहले वो सीन कई पर किया था।

सेक्शन 375 साल 2019 में आई मीरा चोपड़ा और ऋचा चड्ढा स्टारर फिल्म सेक्शन 375 एक कोर्टरूम ड्रामा पर बेस्ड है। फिल्म में अक्षय खन्ना की परफॉरमेंस दिल खुश कर देती है। वो अपनी दलीलें जिस तरह कोर्ट में पेश करते हैं उसे देखने के बाद हर कोई उनका फैन बन जाएगा। फिल्म आज भी पसंद की जाती है।

छावा इस साल की शुरुआत में अक्षय खन्ना फिल्म छावा में नजर आए थे। वैसे तो लीड रोल में विक्की कौशल थे, लेकिन मुगल बादशाह औरंगज़ेब के किरदार में अक्षय खन्ना ने सभी को हैरान कर दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। अक्षय के किरदार और उनकी एक्टिंग की तारीफ की गई।