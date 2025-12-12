Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar 7 day box office comparasion with chhava and animal will ranveer singh starrer become highest grosser of 2025
Box Office: धुरंधर बनेगी 2025 की सबसे बड़ी हिट? देखें छावा से 7 दिन में कितनी पीछे, कहां खा रही एनिमल से मात

Box Office: धुरंधर बनेगी 2025 की सबसे बड़ी हिट? देखें छावा से 7 दिन में कितनी पीछे, कहां खा रही एनिमल से मात

संक्षेप:

Dhurandhar Box Office Comparison: धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर हर सिने लवर और ट्रेड ऐनालिस्ट की नजर टिकी है। 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस की तुलना करें तो यह छावा से कुछ ही पीछे है, अब देखना है कि क्या धुरंधर साल 2025 की सबसे बड़ी हिट बनेगी?

Dec 12, 2025 11:22 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर की माउथ पब्लिसिटी का असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर दिख रहा है। धुरंधर मूवी का जब ट्रेलर आया तो उसकी तुलना एनिमल से की जा रही थी। अब इसके बॉक्स ऑफिस को भी एनमिल से कंपेयर किया जा रहा है। वहीं साल 2025 की बॉलीवुड ग्रॉसर छावा से भी इसकी तुलना बनती हैं। धुरंधर का 7 दिन का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 207.25 करोड़ के आसपास है। वहीं 7 दिन का धुरंधर बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 306.25 करोड़ के आसपास है। देखते हैं ये 7 दिन के बॉक्स ऑफिस में छावा या एनिमल को पार कर पाई या नहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस साल छाई रही छावा

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त और अक्षय खन्ना भी सुर्खियों में हैं। अक्षय खन्ना पर फिल्माए फासला (Fa9la) गाने की तुलना भी बॉबी देओल को जमालु कुडू से हो रही है। बात करें 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो पहले छावा के कलेक्शन पर नजर डालते हैं। छावा साल 2025 की ग्रॉसर फिल्म है। इंडिया में इसका नेट कलेक्शन 600.10 करोड़ के आसपास है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 797.34 -809 करोड़ रुपये के आसपास है।

धुरंधर VS छावा (7 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)

अब धुरंधर के 7 दिनों के कलेक्शन से छावा को कंपेयर किया जाए तो यह कुछ छावा ने 7 दिनों में 219 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं धुरंधर इससे कुछ पीछे है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका कलेक्शन 7वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 207.25 करोड़ के आसपास है।

धुरंधर VS एनिमल (7 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)

अब बात करें एनिमल के 7 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो यह छावा और धुरंधर से कहीं ज्यादा आगे है। एनमिल ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 दिनों में ₹337.58 Crore कमाए थे और यह फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी। इन तीनों के 7 दिन के कलेक्शन में धुरंधर बॉटम में है। हालांकि एनिमल का साउथ कलेक्शन बढ़िया था।

एनिमल और छावा के कलेक्शन को पार करेगी धुरंधर?

धुरंधर एनिमल और छावा के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर पाएगी या नहीं अभी सिर्फ डेटा के आधार पर गेस किया जा सकता है।

भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन

Chhaava 600.10 Crore रुपये

Animal 556.36 Crore रुपये

Dhurandhar का 7 दिनों का नेट कलेक्शन

207.25 Crore रुपये

ये छावा के लाइफटाइम कलेक्शन से 392.85 Crore रुपये पीछे है और एनिमल से 349.11 करोड़ रुपये।

क्या एनिमल को पार कर पाएगी?

बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यह कई भाषाओं में रिलीज हुई थी। इसको साउथ रीजन से ही काफी ज्यादा फायदा हुआ था। एनिमल ने साउथ में 36 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।

read moreये भी पढ़ें:
धुरंधर फिल्म का पाकिस्तानी दर्शकों ने किया रिव्यू, बताया कितनी है सच्चाई

क्या छावा को पार कर पाएगी?

छावा साल 2025 की सबसे बड़ी हिट है। अगर धुरंधर को इसके लाइफटाइम कलेक्शन को पार करना है तो छावा के परफॉर्मेंस ट्रेंड से डबल लेवल पर परफॉर्म करना होगा। हां यह फिल्म रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी हिट जरूर हो सकती है।

read moreये भी पढ़ें:
रहमान डकैत ने शक में किया था मां का खून? ये है पाकिस्तानी गैंगस्टर की कहानी
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।