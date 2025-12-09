Box Office: धुरंधर की कमाई में आई 46% की गिरावट, वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹170 करोड़ के पार

संक्षेप: Dhurandhar 4 Days Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की कमाई का ग्राफ चौथे दिन नीचे आ गया। बीचे तीन दिनों से फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन चौथे दिन गणित बदल गया।

Dhurandhar Day 4 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की कमाई में सोमवार को बड़ी गिरावट दिखाई पड़ी। फिल्म ने रिलीज डेट पर धमाकेदार ओपनिंग की थी जिसके बाद से कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। लेकिन हर फिल्म के लिए मंडे टेस्ट पास करना मुश्किल होता है और सोमवार को 'धुरंधर' की भी कमाई में गिरावट दिखाई पड़ी। बिजनेस एक झटके में -46.51% नीचे आ गया और अब देखना यह है कि क्या मंगलवार को कमाई का ग्राफ ऊपर जाएगा या नहीं।

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की कमाई आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर की पहले दिन की कमाई 28 करोड़ रुपये रही थी। दूसरे दिन कमाई में 14.29% का उछाल आया और बिजनेस बढ़कर 32 करोड़ रुपये हो गया। तीसरे दिन कमाई में 34.38% की ग्रोथ आई और इस तरह फिल्म की कमाई उस दिन 43 करोड़ रुपये रही। सोमवार की कमाई की बात करें तो इस दिन -46.51% की गिरावट दर्ज की गई और फिल्म की कमाई महज 23 करोड़ रुपये रही। फिल्म की कमाई के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में जारी किए हैं।

धुरंधर Day 4 वर्ल्डवाइड कलेक्शन बात फिल्म की अभी तक की कमाई की करें तो धुरंधर पिछले 4 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 126 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है। बात वर्ल्डवाइड कलेक्शन की करें तो चौथे दिन तक फिल्म का कुल कलेक्शन 170 करोड़ के पार जा पहुंचा है। बता दें कि रविवार तक यही आंकड़ा 150 करोड़ से ऊपर था। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही फिल्म अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख लेगी और उसके बाद मेकर्स जी जेबें भरनी शुरू हो जाएंगी।