Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar 4 Days Box Office Collection Ranveer Singh movie business drops but still holds Strong
Box Office: धुरंधर की कमाई में आई 46% की गिरावट, वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹170 करोड़ के पार

संक्षेप:

Dhurandhar 4 Days Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की कमाई का ग्राफ चौथे दिन नीचे आ गया। बीचे तीन दिनों से फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन चौथे दिन गणित बदल गया।

Dec 09, 2025 11:16 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Dhurandhar Day 4 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की कमाई में सोमवार को बड़ी गिरावट दिखाई पड़ी। फिल्म ने रिलीज डेट पर धमाकेदार ओपनिंग की थी जिसके बाद से कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। लेकिन हर फिल्म के लिए मंडे टेस्ट पास करना मुश्किल होता है और सोमवार को 'धुरंधर' की भी कमाई में गिरावट दिखाई पड़ी। बिजनेस एक झटके में -46.51% नीचे आ गया और अब देखना यह है कि क्या मंगलवार को कमाई का ग्राफ ऊपर जाएगा या नहीं।

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की कमाई

आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर की पहले दिन की कमाई 28 करोड़ रुपये रही थी। दूसरे दिन कमाई में 14.29% का उछाल आया और बिजनेस बढ़कर 32 करोड़ रुपये हो गया। तीसरे दिन कमाई में 34.38% की ग्रोथ आई और इस तरह फिल्म की कमाई उस दिन 43 करोड़ रुपये रही। सोमवार की कमाई की बात करें तो इस दिन -46.51% की गिरावट दर्ज की गई और फिल्म की कमाई महज 23 करोड़ रुपये रही। फिल्म की कमाई के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में जारी किए हैं।

धुरंधर Day 4 वर्ल्डवाइड कलेक्शन

बात फिल्म की अभी तक की कमाई की करें तो धुरंधर पिछले 4 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 126 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है। बात वर्ल्डवाइड कलेक्शन की करें तो चौथे दिन तक फिल्म का कुल कलेक्शन 170 करोड़ के पार जा पहुंचा है। बता दें कि रविवार तक यही आंकड़ा 150 करोड़ से ऊपर था। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही फिल्म अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख लेगी और उसके बाद मेकर्स जी जेबें भरनी शुरू हो जाएंगी।

कितना है धुरंधर मूवी का बजट?

फिल्म की लागत की बात करें तो धुरंधर फिल्म को बनाने में कुल मिलाकर 280 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 250 करोड़ रुपये रही है और प्रिंट और एटवर्टाइजिंग में मेकर्स ने 30 करोड़ रुपये के लगभग खर्च कर दिए हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो करीब 75 करोड़ रुपये एक्टर्स की फीस रही है जिसमें अक्षय खन्ना से लेकर रणवीर सिंह और संजय दत्त से लेकर अर्जुन रामपाल तक शामिल रहे हैं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

