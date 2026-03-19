धुरंधर 2 में यामी गौतम की एंट्री में कहीं मिस तो नहीं की ये डिटेल? उरी नहीं इस मूवी से किया गया कनेक्ट
धुरंधर 2 में यामी गौतम का कैमियो है, यह बात तो आपको पता चल गई होगी। फिल्म में आदित्य धर ने उनको बड़ी खूबसरती से प्रेजेंट किया है जिससे उनकी एंट्री सीटी बजाओ मोमेंट बन जाती है।
धुरंधर 2 में यामी गौतम के कैमियो के चर्चे काफी समय से हैं। फिल्म शुरू होती है तो यामी गौतम का नाम बड़े से थैंक यू के साथ दिखता है। उसी वक्त से दर्शकों को इंतजार होता है कि यामी कहां और किस तरह से दिखाई जाएंगी। यह बात पहले ही लीक हो चुकी थी कि हॉस्पिटल सीक्वेंस में यामी दिखाई जाएंगी। हालांकि जब यामी दिखेंगी तो उनका नाम देखकर मजा आ जाएगा। डरिये नहीं, हम पूरा स्पॉयलर नहीं देंगे, अगर आप जानना चाहते हैं कि यामी की एंट्री का सीटी बजाओ मोमेंट क्या था तो पढ़ सकते हैं।
यामी की एंट्री पर बजी सीटियां
धुरंधर का पहला पार्ट देखने वालों के मन में कई तरह के सवाल थे। प्रिव्यू और रिलीज के बाद इन सवालों के जवाब दर्शकों को मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर काफी स्पॉयलर्स दिए जा रहे हैं, फिर भी हमारी कोशिश है कि हम आपका मजा ना खराब करें। फिर भी यामी का कैमियो वायरल हो ही रहा है और उनका नाम भी सोशल मीडिया पर छाया है तो थोड़ा स्पॉयलर हम भी दे देते हैं। यामी फिल्म में एजेंट बनी हैं और उनका उरी से कोई कनेक्शन नहीं है। वह जब स्क्रीन पर आती हैं तो थिएटर पर सीटियां बजती हैं। यामी का नाम वही है जो हक फिल्म में था। यानी शाजिया बानो अगर आपको मूवी में डिटेलिंग देखकर मजा आता है तो ये फैक्ट आपको इंस्टंट गूज बंप्स देगा।
यामी का हक कनेक्शन
यामी फर्स्ट हाफ में दिखेंगी या सेकंड हाफ में हम आपको ये नहीं बताएंगे। ये भी नहीं बताएंगे कि यामी ने फिल्म में क्या किया। अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो बता दें कि यामी गौतम की फिल्म हक 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने शाजिया बानो का किरदार निभाया था। हक में यामी के साथ इमरान हाशमी थे लेकिन पूरी फिल्म उन पर केंद्रित थी। धुरंधर में यामी का वही नाम है जो हक में था।
यामी की हक में हुई तारीफ
फिल्म हक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। यह 1985 के शाह बानो केस पर बेस्ड है। यामी ने शाह बानो वाला रोल निभाया है जिसका नाम फिल्म में शाजिया बानो है। हक फिल्म को काफी तारीफ मिली और पाकिस्तान में भी देखा गया है। यामी जब धुरंधर 2 में शाजिया बानो बनकर आती हैं तो उनका कुछ ही सेकंड्स का कैमियो मेमोरेबल बना जाता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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