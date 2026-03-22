'धुरंधर 2' की 'सुनामी' ने 500 करोड़ का आंकड़ा किया पार, शाहरुख-ऋतिक की फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को छोड़ा पीछे छोड़ा
'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी बवाल काट रहा है। अब तक 'धुरंधर 2' ने शानदार कमाई करते हुए कई बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। ऐसे में अब 'धुरंधर 2' के तीसरे दिन का वर्ल्डवाइड सामने आ चुका है। इस फिल्म ने कई शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की फिल्मों को भी पछाड़ दिया है।
Dhurandhar 2 worldwide box office collection day 3: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है। आदित्य धर की ये फिल्म 19 मार्च, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई है। मूवी में रणवीर सिंह का बवाल अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है। ऐसे में 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी बवाल काट रहा है। अब तक 'धुरंधर 2' ने शानदार कमाई करते हुए कई बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। ऐसे में अब 'धुरंधर 2' के तीसरे दिन का वर्ल्डवाइड सामने आ चुका है। इस फिल्म ने कई शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की फिल्मों को भी पछाड़ दिया है। तो चलिए जानते हैं इसने तीन दिनों कितना कमा लिया है।
आदित्य धर की 'धुरंधर 2' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि
वर्ल्डवाइड भी झंडे गाड़ रही है। रणवीर सिंह की ये फिल्म हर दिन शानदार कमाई कर रही है। 'धुरंधर: द रिवेंज' ने शनिवार को एक बार फिर हिंदी फिल्म के लिए एक ही दिन में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह स्टारर इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने वर्ल्डवाइड तीसरे दिन 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जिससे इसकी कुल कमाई सिर्फ तीन दिनों में 500 ग्रॉस करोड़ के पार पहुंच गई है।
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस अपडेट
यह स्पाई थ्रिलर फिल्म, जो 2025 की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' का सीक्वल है, 18 मार्च को रिकॉर्ड तोड़ पेड प्रीव्यू के बाद 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 43 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं, रिलीज के दिन इसने 102.55 करोड़ रुपये कमाए। ऐसे में अब इसके चौथे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने रविवार के खबर लिखने तक 44.66 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
डे वाइज देखें फिल्म का कलेक्शन
|धुरंधर 2
|बॉक्स ऑफिल कलेक्शन
|डे 0 (18 मार्च)
|43 करोड़
|डे 1 (19 मार्च)
|102.55 करोड़
|डे 2 (20 मार्च)
|80.72 करोड़
|डे 3 (21 मार्च)
|113.00 करोड़
|डे 4 (22 मार्च)
|44.66 करोड़ (नेट कलेक्शन)
'धुरंधर 2' ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए
'धुरंधर 2' अब 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इसमें तीन दिनों में ही 'बॉर्डर 2' के 470 करोड़ रुपये के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। इसने हाल की कई दूसरी बड़ी हिट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनमें 'वॉर' (475 करोड़ रुपये) और 'टाइगर 3' (464 करोड़ रुपये) जैसी स्पाई थ्रिलर फिल्में शामिल हैं। वहीं, शनिवार को, 'धुरंधर 2' ने शाहरुख खान की पिछली रिलीज, 'डंकी' को भी पीछे छोड़ दिया। राजकुमार हिरानी की इस फिल्म ने 2023 में रिलीज होने पर दुनिया भर में 470 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
बनाएगी नया रिकॉर्ड
इसकी रफ्तार को देखते हुए, 'धुरंधर 2' रविवार को दुनिया भर में 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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