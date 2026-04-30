‘धुरंधर 2’ ने मचाई तबाही, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इन 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को चटाई धूल
Dhurandhar 2 Records: स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई है। फिल्म ने 29 अप्रैल तक सात ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मात दे दी है।
‘धुरंधर 2’ को बॉक्स ऑफिस पर 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन रणवीर सिंह की फिल्म रुक नहीं रही है। ताजा आंकड़ों (29 अप्रैल 2026) के मुताबिक, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,782.15 करोड़ तक पहुंच गया है। इस आंकड़े के साथ ही रणवीर सिंह ने शाहरुख खान, प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे सुपरस्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। (ये भी पढ़ें: New OTT Release: ओटीटी पर 1 मई को 9 फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज, लिस्ट देख बना लीजिए वीकेंड का प्लान)
इन 7 बड़ी फिल्मों को चटा दी धूल
'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जिन फिल्मों को पछाड़ा है, उनकी लिस्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
1. कल्कि 2898 एडी : प्रभास की इस माइथोलॉजिकल साई-फाई को ‘धुरंधर 2’ ने बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था।
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - 1,042.25 करोड़ रुपये
2. पठान : शाहरुख खान की कमबैक फिल्म काे भी रणवीर सिंह की फिल्म ने मात दे दी है।
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - 1,055 करोड़ रुपये
3. जवान : किंग खान की सबसे बड़ी हिट 'जवान' को भी ‘धुरंधर 2’ ने मात दे दी है।
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन- 1,160 करोड़ रुपये
4. केजीएफ चैप्टर 2 : यश का 'रॉकी भाई' अवतार भी ‘धुरंधर 2’ के कलेक्शन के आगे छोटा पड़ गया।
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 1,215 करोड़ रुपये
5. आरआरआर: सएस राजामौली की ऑस्कर विनिंग फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ना बड़ी उपलब्धि है।
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - 1,230 करोड़ रुपये
6. धुरंधर (पार्ट 1) : सीक्वल ने अपने ही पहले पार्ट की कमाई को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है।
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - 1,307.35 करोड़ रुपये
7. पुष्पा 2: द रूल : अल्लू अर्जुन का 'स्वैग' भी इस बार काम नहीं आया और ‘धुरंधर 2’ अब उनसे आगे निकल चुकी है।
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन -1,742.10 करोड़ रुपये
अब 'बाहुबली 2' की बारी
'धुरंधर 2' (1,782.15 करोड़ रुपये) अब प्रभास की 'बाहुबली 2' (1,788.06 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हालांकि, ‘धुरंधर 2’ के लिए ये राह आसान नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 मई के दिन थिएटर्स में नई फिल्मों रिलीज होने वाली हैं जिसकी वजह से ‘धुरंधर 2’ के स्क्रिन्स घट जाएंगे।
बॉलीवुड का नंबर 1 स्टार
‘धुरंधर 2’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। मतलब रणवीर सिंह बॉलीवुड के 'नंबर 1' स्टार बन गए हैं। (ये भी पढ़ें: Dhurandhar 2 vs Dangal: ‘दंगल’ के रिकॉर्ड से कितनी दूर है ‘धुरंधर 2’? पढ़ें डिटेल्ड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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