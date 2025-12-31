Hindustan Hindi News
धुरंधर 2 लोगों को खौफ मे ला देगी, राम गोपाल वर्मा ने बताया कैसा होगा दूसरा पार्ट

राम गोपाल वर्मा धुरंधर की तारीफो के पुल बांधने मे लगे हैं। पहले धुरधर की तारीफ करने के बाद अब राम गोपाल वर्मा ने बताया कि दूसरा पार्ट कैसा होगा।

Dec 31, 2025 06:21 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर फिल्म इन दिनों काफी चर्चा मे है। फिल्म की हर जगह तारीफ ही हो रही है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिए है। अब बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म को लेकर कुछ ऐसा कहा कि उनका सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। राम गोपाल ने कहा कि दूसरा पार्ट सबको खौफ में डाल देगी।

क्या बोले राम गोपाल वर्मा

राम गोपाल ने लिखा, ‘बॉलीवुड में साउथ कलाकारों के आक्रमण की आग को आदित्य धर फिल्म्स के बाएं पैर, जिसका नाम धुरंधर है ने वापस धकेल दिया है और अब दांए पैर तैयार है धुरंधर 2 के साथ। अगर पहले पार्ट ने सबको डराया है तो दूसरा पार्ट सबको खौफ में डाल देगा।’

राम गोपाल के इस ट्वीट के बाद से सभी अब दूसरे पार्ट को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं।

पहले कहा था सबको लेनी चाहिए एक सीख

बता दें कि इससे पहले राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि धुरधर फिल्म से पैन इंडिया फिल्ममेकर्स को एक सीख लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा था, एक सीख जो सब ले सकते है कि हिंसा लोगों को हर्ट कर सकती है, ना सिर्फ एंटरटेन करती है और एक्शन को ऐसे डिजाइन करो जो ऑर्गेनिक लगे और उसका इमोशनल प्रोजेक्शन सही लगे ना कि बिना मतलब की कोरियोग्राफी हो। ये सीख सबको लेनी चाहिए खासकर पैन इंडिया फिल्ममेकर्स।

क्या है धुरंधर की स्टोरी

धुरधर के बारे मे बता दें कि यह एक इंडियन स्पाइ पर बनी फिल्म है जो पाकिस्तान मे है। फिल्म में रणवीर सिंह ने भारतीय स्पाई का किरदार निभाया है। रणवीर के अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, सजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी है।

धुरंधर 2 कब आएगी

धुरंधर का सीक्वल यानी दूसरा पार्ट अगले साल 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है।

