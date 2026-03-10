Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धुरंधर-2 का होगा इस साउथ फिल्म से क्लैश, एक्सपर्ट्स ने बताया किस मूवी को होगा नुकसान

Mar 10, 2026 11:54 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Box Office Clash: ‘टॉक्सिक’ के पोस्टपोन होने के बाद अब रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का ‘उस्ताद भगत सिंह’ से क्लैश होगा। एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस क्लैश से किसका नुकसान हो सकता है।

धुरंधर-2 का होगा इस साउथ फिल्म से क्लैश, एक्सपर्ट्स ने बताया किस मूवी को होगा नुकसान

यश की ‘टॉक्सिक’ के पोस्टपोन होने से भी बॉक्स ऑफिस क्लैश पूरी तरह टला नहीं है। जैसे ही ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट आगे बढ़ी पवन कल्याण ने अनाउंस किया कि उनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘उस्ताद भगत सिंह’ रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ के साथ 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वहीं अब ट्रेड एक्सपर्ट्स ने गणित लगाकर बताया कि इस क्लैश का नुकसान किस फिल्म को होने वाला है।

‘धुरंधर 2’ vs ‘उस्ताद भगत सिंह’

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ‘धुरंधर 1’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। ‘धुरंधर 1’ सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी। वहीं ‘धुरंधर 2’ हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होने वाली है। दूसरी तरफ तेलुगू सुपरस्टार पवन कल्याण की ‘उस्ताद भगत सिंह’ विजय की ‘थेरी’ की रीमेक है। पवन की फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है। इनकी पिछली फिल्म ‘OG’ भी बहुत बड़ी सक्सेस थी।

ये भी पढ़ें:धुरंधर-2 में आदित्य धर के परिवार के 4 सदस्य, तीन धुरंधर-1 में भी कर चुके हैं काम

एडवांस बुकिंग में कौन आगे?

‘धुरंधर 2’ ने तेलुगू स्टेट्स में अच्छी शुरुआत की है। सिर्फ अपने पेड प्रीव्यूज से ही फिल्म ने 96 शो से 15 लाख रुपये कमा लिए हैं। मतलब हर शो की एवरेज 65-70 टिकट्स बिकी हैं। वहीं ‘उस्ताद भगत सिंह’ की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। यूएस की बात करें तो ‘धुरंधर 2’ ने एडवांस बुकिंग के जरिए एक मिलियन डॉलर से ज्यादा कमा लिए हैं, जबकि ‘उस्ताद भगत सिंह’ ने 100 हजार डॉलर से कम कमाए हैं।

किसको होगा नुकसान?

19 मार्च को उगादी और गुड़ी पड़वा है। वहीं एक-दो दिन बाद ईद भी है। ऐसे में ‘उस्ताद भगत सिंह’ के मेकर्स फेस्टिव वीकेंड का फायदा उठाने के लिए लोकल एग्जिबिटर्स पर ज्यादा स्क्रीन देने का प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि साउथ में ‘धुरंधर 2’ का क्रेज बढ़ रहा है। ट्रेड एनालिस्ट श्रीधर पिल्लई ने हिन्दुस्तान टाइम्स से कहा, ‘धुरंधर को साउथ में बहुत पसंद किया गया था। ऐसे में धुरंधर 2 की पहुंच बढ़ सकती है चाहे उसका क्लैश किसी बड़ी लोकल रिलीज से क्यों न हो।’ बता दें, ‘धुरंधर’ के हिंदी वर्जन ने साउथ से लगभग 200 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी।

ये भी पढ़ें:यश को धुरंधर 2 का डर नहीं बल्कि रिलीज का इंतजार, किसी और वजह से टली टॉक्सिक

ट्रेड एक्सपर्ट का क्या कहना है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘उस्ताद भगत सिंह’ के मेकर्स ‘धुरंधर 2’ के साथ बैलेंस बनाने के लिए टिकट का प्राइज बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट को डर है कि उनका ये दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। एक ट्रेड सोर्स का कहना है, ‘अगर उस्ताद भगत सिंह के मेकर्स ने टिकट्स की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दीं तो न्यूट्रल ऑडियंस और शहरी दर्शक धुरंधर 2 की तरफ जा सकते हैं।’

ये भी पढ़ें:धुरंधर-2 पहले ही दिन तोड़ेगी यह रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में इस फिल्म को पछाड़ा
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Dhurandhar 2 Box Office

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।