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'बाहुबली 2' पस्त, अब 'दंगल' के सिंहासन पर ‘धुरंधर 2’ की नजर, नंबर 1 बनने के लिए चाहिए बस इतने करोड़

May 04, 2026 05:16 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 vs Baahubali 2: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा दिन है। बॉलीवुड की ‘धुरंधर 2’ ने साउथ की 'बाहुबली 2' को पछाड़ दिया है। अब रणवीर सिंह की ‘धुरंधर द रिवेंज’ दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

'बाहुबली 2' पस्त, अब 'दंगल' के सिंहासन पर ‘धुरंधर 2’ की नजर, नंबर 1 बनने के लिए चाहिए बस इतने करोड़

Dhurandhar 2 Box Office Collection: निर्देशक आदित्य धर की जासूसी एक्शन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने 47 दिनों (डे 0 से डे 46 तक) में वो कारनामा कर दिखाया है जिसका इंतजार भारतीय सिनेमा को सालों से था। फिल्म ने दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। (ये भी पढ़ें: इन 10 धांसू फिल्मों के सीक्वल से हिल जाएगा बॉक्स ऑफिस, अजय देवगन से अक्षय कुमार तक ये एक्टर करेंगे धमाका)

'धुरंधर 2' और 'बाहुबली 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

मार्च 2026 में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दुनिया भर में 1,788 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। इसके साथ ही इसने 'बाहुबली 2' के 1,788 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। अब रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।

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आसान भाषा में समझिए

फिल्म का नामवर्ल्डवाइड कलेक्शनलीड एक्टर
दंगल2070 करोड़आमिर खान
धुरंधर 21788+ करोड़रणवीर सिंह
बाहुबली 21788 करोड़प्रभास
पुष्पा 21742 करोड़अल्लू अर्जुन

'धुरंधर 2' की सक्सेस 3 बड़े कारण

1. स्पाई एक्शन: यूं तो बाॅलीवुड ने कई सारी स्पाई थ्रिलर बनाई हैं, लेकिन वो फिक्शनल स्टोरी थीं और उसमें बहुत ज्यादा हीरोइक एक्शन दिखाए गए थे। वहीं इस फिल्म में दर्शकों को इंटरनेशनल लेवल का स्पाई-थ्रिलर और रिएलिस्टी सिनेमा देखने मिला।

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2. रणवीर सिंह का अवतार: रणवीर की इंटेंस एक्टिंग और एक्शन सीन्स ने फैंस का दिल जीत लिया।

3. मजबूत माउथ पब्लिसिटी: फिल्म की कहानी और निर्देशन की तारीफ ने इसे हफ्तों तक सिनेमाघरों में टिकाए रखा।

भारत में कितनी कमाई हुई है?

'धुरंधर 2' केवल विदेशों में ही नहीं, बल्कि भारत में भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1,362 करोड़ (ग्रॉस) से ज्यादा का कारोबार किया है, जबकि विदेशी बाजारों से लगभग 426 करोड़ की कमाई हुई है। मतलब वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से फिल्म ने कुल 1788 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। (ये भी पढ़ें: प्रीति जिंटा की वो फ्लॉप फिल्म जिसके गाने निकले ब्लॉकबस्टर, यूट्यूब पर मिले 1 बिलियन ज्यादा व्यूज)

क्या 'दंगल' का रिकॉर्ड टूटेगा?

आमिर खान की 'दंगल' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 2,070 करोड़ की कमाई की थी। वहीं 'धुरंधर 2' ने अभी 1788 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। मतलब 'धुरंधर 2' अभी भी 'दंगल' के रिकॉर्ड से काफी दूर है। हालांकि, 'धुरंधर 2' का 'बाहुबली 2' जैसी कल्ट फिल्म को पीछे छोड़ना भी बड़ी बात है। फिलहाल 'धुरंधर 2' की नजर 1,790 करोड़ के आंकड़े पर है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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