Dhurandhar 2: रणवीर सिंह के हाथ में 25 लाख की घड़ी, क्या हिंट दे रहा धुरंधर 2 के ट्रेलर का यह सीन?

Mar 10, 2026 09:58 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Dhurandhar 2: फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर में रणवीर सिंह के किरदार को एक लग्जरी वॉच पहने दिखाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सीन फिल्म के लिए क्या इशारा कर रहा है? चलिए जानते हैं।

रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सिनेमाघरों में 7 मार्च को रिलीज हुए इस ट्रेलर को अब तक यूट्यूब पर 5.6 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ट्रेलर में सबसे ज्यादा चर्चा रणवीर सिंह के किरदार 'हमजा अली मजारी' की हो रही है, जो अपने पुराने रफ-एंड-टफ लुक में तो हैं ही, लेकिन इस बार उनके साथ एक 'लग्जरी' एलिमेंट भी जुड़ा है। फैन्स ने नोटिस किया है कि एक इमोशनल सीन में हमजा ने हाथ में एक महंगी 'रोलेक्स' घड़ी पहनी हुई है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है।

क्या इशारा कर रही हमजा की लग्जरी वॉच

ट्रेलर के एक खास सीन में हमजा काले रंग के पठानी सूट और लंबे बालों में सिर पकड़कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उनके हाथ में 'रॉलेक्स कोस्मोग्राफ डैटोना' देखी गई। फिल्म के पहले पार्ट में हमजा ने लयारी के डॉन रहमान डकैत को खत्म किया था। फैंस की मानें तो यह महंगी घड़ी और उंगलियों में पहनी अंगूठियां लयारी की गैंगवार और पॉलिटिक्स में हमजा के बढ़ते कद की तरफ इशारा करते हैं। फिल्म के इस पार्ट में हमजा की असली पहचान 'जकीरत सिंह रागी' के बारे में भी पता चलेगा, जो असल में एक भारतीय जासूस था।

पहले से कहीं ज्यादा टफ होगा ये मुकाबला

'धुरंधर 2' में सिर्फ रणवीर सिंह के अलावा कई दिग्गज एक्टर नजर आएंगे। फिल्म में संजय दत्त एक बार फिर एसपी चौधरी असलम के दमदार रोल में दिखेंगे। वहीं अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल और आर. माधवन अजय सान्याल के किरदार में नजर आएंगे। इनके अलावा सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी अपने पिछले पार्ट वाले किरदारों को कंटिन्यू करते दिखाई पड़ेंगे। ट्रेलर से साफ है कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक होने वाला है। बात कमाई की करें तो पार्ट-2 के लिए जमकर एडवांस बुकिंग हो रही है।

'धुरंधर-2' तोड़ेगी पवन कल्याण का रिकॉर्ड

फिल्म का पहला पार्ट पहले ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुका है। पार्ट-2 की बात करें तो भारत में पेड प्रिव्यू की एडवांस बुकिंग से फिल्म अब तक 15.64 करोड़ रुपये कमा चुकी है। अगर ब्लॉक बुकिंग को जोड़ लिया जाए, तो यह आंकड़ा 21.19 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। फिल्म की रफ्तार को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पवन कल्याण की साल 2025 की गैंगस्टर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' के 25 करोड़ के पेड प्रिव्यू रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

Dhurandhar 2

