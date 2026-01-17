जानिए कब आएगा धुरंधर 2 का ट्रेलर ?डायरेक्टर ने शुरू किया एडिटिंग, बैकग्राउंड साउंड पर काम

संक्षेप: धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद धुरंधर 2 पर काम शुरू हो गया है। आदित्य धर एडिटिंग पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले इस महीने में ट्रेलर रिलीज किए जाने की खबर सामने आई है। धुरंधर 2 में सिर्फ इस वजह से नजर आएंगे अक्षय खन्ना।

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया है। अब धुरंधर 2 का इंतजार हो रहा है। फिल्म मार्च में दस्तक देने वाली है। ऐसे में मेकर्स ने अभी से फाइनल कट पर काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है डायरेक्टर आदित्य धर ट्रेलर को एडिट करने में बिजी हैं। इस बार के ट्रेलर को पहले के ही तरह ऑडियंस की पसंद के हिसाब से धमाकेदार बनाए जाने की खबर है। बैकग्राउंड स्कोर पर काम हो रहा है। ऐसी भी खबरें थी रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना अपने कुछ सीन के लिए दोबारा शूटिंग करेंगे। लेकिन अब इस खबर को अफवाह बता दिया गया है।

ट्रेलर लॉन्च की जानकारी पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों ट्रेलर एडिट्स के काम में बिजी हैं। इस बार भी उनका इरादा कुछ शानदार डिलीवर करने का है। इसके अलावा शाश्वत सचदेव ने बैकग्राउंड स्कोर पर काम शुरू कर दिया है। मेकर्स के लिए साउंड और विसुअल्स सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। फिल्म की बारीकियों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि धुरंधर 2 का ट्रेलर फरवरी के आखिर में रिलीज किया जाएगा।

अक्षय खन्ना नहीं करेंगे शूटिंग

धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत के किरदार को पसंद किया गया था; ऐसी भी खबरें थीं कि अक्षय धुरंधर 2 में भी नजर आएंगे और इसके लिए उन्हें दोबारा से सीन शूट करने होंगे। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि धुरंधर 2 में अक्षय के किरदार रहमान डकैत को सिर्फ फ्लैशबैक के एकाध सीन में ही दिखाया जाएगा। इसके लिए अलग से सीन शूट नहीं किए जाएंगे। पहले के ही सीन का इस्तेमाल किया जाएगा।