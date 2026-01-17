Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar 2 trailer details are out, director aditya dhar focusing on editing and sounds
जानिए कब आएगा धुरंधर 2 का ट्रेलर ?डायरेक्टर ने शुरू किया एडिटिंग, बैकग्राउंड साउंड पर काम

जानिए कब आएगा धुरंधर 2 का ट्रेलर ?डायरेक्टर ने शुरू किया एडिटिंग, बैकग्राउंड साउंड पर काम

संक्षेप:

धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद धुरंधर 2 पर काम शुरू हो गया है। आदित्य धर एडिटिंग पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले इस महीने में ट्रेलर रिलीज किए जाने की खबर सामने आई है। धुरंधर 2 में सिर्फ इस वजह से नजर आएंगे अक्षय खन्ना।

Jan 17, 2026 08:17 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया है। अब धुरंधर 2 का इंतजार हो रहा है। फिल्म मार्च में दस्तक देने वाली है। ऐसे में मेकर्स ने अभी से फाइनल कट पर काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है डायरेक्टर आदित्य धर ट्रेलर को एडिट करने में बिजी हैं। इस बार के ट्रेलर को पहले के ही तरह ऑडियंस की पसंद के हिसाब से धमाकेदार बनाए जाने की खबर है। बैकग्राउंड स्कोर पर काम हो रहा है। ऐसी भी खबरें थी रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना अपने कुछ सीन के लिए दोबारा शूटिंग करेंगे। लेकिन अब इस खबर को अफवाह बता दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ट्रेलर लॉन्च की जानकारी

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों ट्रेलर एडिट्स के काम में बिजी हैं। इस बार भी उनका इरादा कुछ शानदार डिलीवर करने का है। इसके अलावा शाश्वत सचदेव ने बैकग्राउंड स्कोर पर काम शुरू कर दिया है। मेकर्स के लिए साउंड और विसुअल्स सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। फिल्म की बारीकियों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि धुरंधर 2 का ट्रेलर फरवरी के आखिर में रिलीज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में धुरंधर के गानों की धूम, शादी में शरारत गाने पर नाचीं महिलाएं
ये भी पढ़ें:धुरंधर के Fa9la सॉन्ग में रहमान डकैत को इसलिए पहनाया गया काला कुर्ता
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अक्षय खन्ना नहीं करेंगे शूटिंग
धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत के किरदार को पसंद किया गया था; ऐसी भी खबरें थीं कि अक्षय धुरंधर 2 में भी नजर आएंगे और इसके लिए उन्हें दोबारा से सीन शूट करने होंगे। लेकिन एक ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि धुरंधर 2 में अक्षय के किरदार रहमान डकैत को सिर्फ फ्लैशबैक के एकाध सीन में ही दिखाया जाएगा। इसके लिए अलग से सीन शूट नहीं किए जाएंगे। पहले के ही सीन का इस्तेमाल किया जाएगा।

धुरंधर बॉक्स ऑफिस

फिल्म की कमाई की बात करें तो धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया है। भारत में 800 करोड़ से ज्यादा और वर्ल्डवाइड करीब 1300 करोड़ की कमाई पिछली कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की जगह हिला दी है। ऑडियंस अब OTT रिलीज का इंतजार कर रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Dhurandhar ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।