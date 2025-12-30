इंडियन फिल्में जिनके दूसरे या तीसरे पार्ट होंगे 2026 में रिलीज, तोड़ सकते हैं कई रिकॉर्ड

संक्षेप: साल 2026 में कई फिल्मों के सीक्वल तो कई के तीसरे पार्ट रिलीज होने वाले हैं। देखते हैं इनमें से कौनसी फिल्म अगले साल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करती है।

साल 2025 में कई फिल्में रिलीज हुईं जिन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। अब साल 2026 में कई मूवीज धमाका करने को तैयार है। आज हम आपको अब उन मूवीज के बारे में बताएंगे जिनके दूसरे या तीसरे पार्ट यानी सीक्वल अगले साल रिलीज होंगे। इस लिस्ट में कई ब्लॉबस्टर मूवीज के सीक्वल शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

धुरंधर 2 रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। इसका दूसरा पार्ट यानी धुरंधर 2 अगले साल 19 मार्च 2026 में रिलीज होगी। साल 2025 दिसंबर में ही इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था।

बॉर्डर 2 सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 23 डनवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म का पहला पार्ट 1997 में रिलीज हुआ था।

दृश्यम 3 अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का तीसरा पार्ट दृश्यम 3 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। इस फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2022 में आया था और पहला पार्ट 2015 में।

मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी का तीसरा पार्ट यानी मर्दानी 3 को लेकर कहा जा रहा है कि यह फिल्म फरवरी 2026 में रिलीज हो सकती है। फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2019 और पहला पार्ट 2014 में रिलीज हुआ था।

पति-पत्नी और वो 2 कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर की फिल्म पति पत्नी और वो के दूसरे पार्ट पति पत्नी और वो 2 मार्च 2026 में रिलीज होगी। फिल्म का पहला पार्ट 2019 में रिलीज हुआ था।

जेलर 2 साउथ इंडियन मूवी की बात करें तो रजनीकांत की फिल्म जेलर का दूसरा पार्ट मिड 2026 में रिलीज हो सकता है। फिल्म का पहला पार्ट 2023 में रिलीज हुआ था।