धुरंधर 2 ने दूसरे वीकेंड रच दिया इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर एक और इतिहास, देखें टॉप 10
Dhurandhar 2 Weekend Box Office: धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल 2 वीकेंड निकाल लिए हैं। इसके साथ अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर यह सेकंड वीकेंड का बादशाह बन चुकी है।
धुरंधर 2 रिलीज को 2 वीकेंड बीत चुके हैं और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कई माइलस्टोन सेट कर चुकी है। सेकंड वीकेंड में फिल्म ने 170 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। इसके साथ ही यह फिल्म सेकंड वीकेंड टॉप 10 की लिस्ट में टॉपर बन चुकी है। यानी इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में धुरंधर 2 से ज्यादा दूसरे वीकेंड में अब तक किसी फिल्म ने कमाई नहीं की है। दूसरे नंबर पर धुरंधर का पार्ट वन है और पुष्पा 2 तीसरे नंबर पर है।
सेकेंड वीकेंड की टॉपर बनी धुरंधर 2
रणवीर सिंह स्टारर आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज इंडियन सिनेमा के लिए एक स्टेटमेंट बन चुकी है। मूवी ने कई बड़ी फिल्मों के पुराने रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। यह धुरंधर के पहले पार्ट का लाइफटाइम कलेक्शन 11 दिनों में ही अपने नाम कर चुकी है। अब दूसरे वीकेंड भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की। सेकंड वीकेंड में ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में धुरंधर 2 टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर है।
इंडिया में सेकंड वीकेंड (शुक्रवार से रविवार) नेट कमाई
|मूवी
|सेकंड वीकेंड नेट इंडिया कलेक्शन
|धुरंधर 2
|172 करोड़+ रुपये
|धुरंधर
|146.6 करोड़ रुपये
|पुष्पा 2 द रूल
|115 करोड़ रुपये
|छावा
|104 करोड़ रुपये
|स्त्री 2
|92.90 करोड़ रुपये
|गदर 2
|90.54 करोड़ रुपये
|एनिमल
|87.46 करोड़ रुपये
|जवान
|82.46 करोड़ रुपये
|बाहुबली 2
|79 करोड़ रुपये
|सैंयारा
|75.5 करोड़ रुपये
सोर्स: CineHub
बिगेस्ट सेकंड फ्राइडे
धुरंधर 2 ने सेकंड फ्राइडे का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इंट्रेस्टिंग बात है कि यह रिकॉर्ड धुरंधर के पहले पार्ट के नाम ही था। धुरंधर द रिवेंज ने रिलीज के बाद सेकंड फ्राइडे 41 करोड़ के आसपास नेट कमाई की है। धुरंधर के पहले पार्ट ने सेकंड फ्राइडे पर 34.70 करोड़ के कमाई की थी।
बाहुबली 2 को नॉर्थ अमेरिका में पीछे किया
धुरंधर 2 ने इंडिया ही नहीं ओवरसीज भी जलवा मेनटेन कर रखा है। नॉर्थ अमेरिका में इसने बाहुबली 2 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाहुबली ने वहां 20 मिलियन डॉलर के आसपास कमाई की थी। धुरंधर 2 ने 11 दिनों में 22 मिलियन से ज्यादा कमाई करके बाहुबली का भी ताज छीन लिया है।
देखें धुरंधर 2 की नेट इंडिया कमाई
- डे 0- 43.00 करोड़ रुपये
- डे 1- 102.55 करोड़ रुपये
- डे 2- 80.72 करोड़ रुपये
- डे 3- 113 करोड़ रुपये
- डे 4- 114.85 करोड़ रुपये
- डे 5- 65.00 करोड़ रुपये
- डे 6- 56.60 करोड़ रुपये
- डे 7- 48.75 करोड़ रुपये
- डे 8- 49.70 करोड़ रुपये
- डे 9- 41.75 करोड़ रुपये
- डे 10- 62.85 करोड़ रुपये
- डे 11- 68.10 करोड़ रुपये
डेटा सोर्स: Sacnilk
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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