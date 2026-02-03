Dhurandhar 2 Teaser: हमजा की ताजपोशी से लेकर जंग की तैयारी तक, पार्ट-2 का टीजर देता है कई हिंट

संक्षेप: Dhurandhar 2 The Revenge Teaser: रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर-2 का टीजर वीडियो रिलीज कर दिया गया है। टीजर में फिल्म के बारे में कुछ हिंट दिए गए हैं और रणवीर पहले से कहीं ज्यादा डेडली अवतार में नजर आ रहे हैं।

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर - द रिवेंज' (धुरंधर-2) का टीजर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। पहले पार्ट की तरह ही इस बार भी दर्शकों को जबरदस्त एक्शन और सस्पेंस-थ्रिलर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो 'धुरंधर' की तुलना में धुरंधर-2 में अलग होंगी। जियो स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल के अलावा रणवीर सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से टीजर वीडियो अपलोड किया और लिखा- ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। धुरंधर - द रिवेंज का टीजर रिलीज आ गया है। तो चलिए जानते हैं कैसा है धुरंधर-2 का टीजर? इसमें कहानी को लेकर कौन से हिंट दिए गए हैं।

टीजर में मिली पार्ट-2 की कहानी की झलक 'धुरंधर - द रिवेंज' के टीजर की शुरुआत में कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाए गए हैं और उसके बाद होती है रणवीर सिंह की एंट्री। फिल्म के पार्ट-2 में हमजा की वो कहानी सामने आएगी जिससे दर्शक पहले पार्ट में अछूते रह गए। देश के लिए पाकिस्तान में आतंकवादियों के बीच अपनी जान की बाजी लगा रहे हमजा की खुद की कहानी क्या है? आखिर उसके परिवार के साथ क्या हुआ था? वो जेल कैसे पहुंचा और उसकी ट्रेनिंग कैसी रही? दर्शकों को धुरंधर-2 में हमजा का अतीत तो जानने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उन्हें पाकिस्तान के ल्यारी आने से पहले और इस जंग में कूदने से पहले की तैयारी भी देखने को मिलेगी।

इस बार टीजर से गायब रहा रहमान डकैत टीजर वीडियो में रणवीर सिंह की धमाकेदार एंट्री के साथ-साथ दिखाया गया है कि कैसे रहमान डकैत को मारने के बाद वो बलूचों का सरगना बनता है। अक्षय खन्ना के वायरल सीन वाली ही लोकेशन पर हमजा की ताजपोशी दिखाई गई है और यह भी दिखाया गया है कि कैसे वो अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुका है। फिल्म में कुछ सीन संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन के भी हैं, हालांकि इस बार टीजर से अक्षय खन्ना पूरी तरह गायब रहे हैं। टीजर के आखिर में कुछ सस्पेंस बनाने वाले सीन्स के साथ कहानी को और ग्रिप दी गई है।