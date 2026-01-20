Dhurandhar 2: The Revenge: टीजर होगा इतने मिनट का, ये है मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी

संक्षेप: धुरंधर 2: द रिवेंज के टीजर से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। CBFC ने टीजर को सर्टिफिकेट दे दिया है। अपनी फिल्म को प्रोमोट करने के लिए मेकर्स ने तगड़ा एक्शन लिया है। टीजर की लेंथ कम नहीं होगी। मतलब ऑडियंस को सरप्राइज देखने को मिलने वाला है।

धुरंधर के धमाके के बाद अब धुरंधर 2 पर काम शुरू हो चुका है। हाल में खबर सामने आई थी कि मेकर्स ऑडियंस को टीजर रिलीज कर जबरदस्त सरप्राइज देने वाले हैं। ताजा खबर की मानें तो धुरंधर 2: द रिवेंज के टीजर को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया है। डेढ़ मिनट से ज्यादा लंबे टीजर को A केटेगरी यानी एडल्ट ओनली का सर्टिफिकेट मिला है। इस टीजर में फिल्म के नए सीन और जबरदस्त एक्शन दिखाया जाएगा।

टीजर की जानकारी आई सामने धुरंधर 2: द रिवेंज का टीजर 1.48 मिनट का बताया गया है। इस टीजर को 19 जनवरी को CBFC ने A सर्टिफिकेट दिया है। मतलब सिर्फ 18 साल के बड़ी उम्र के लोग ही इस टीजर को देख सकते हैं। अब इसी के साथ मेकर्स फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन में बिजी होने वाले हैं। फिल्म के दूसरे पार्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बॉर्डर 2 की रिलीज वाले दिन टीजर को दिखाया जाएगा। इससे दोनों ही फिल्मों को फायदा होने की उम्मीद जताई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये टीजर इतना धमाकेदार होने वाला है कि ऑडियंस हैरान हो जाएगी। इस बार बदले की कहानी दिखाई जाएगी।

ट्रेड एनालिस्ट ने कर दी ये भविष्यवाणी बता दें, धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर हुए धमाके के बाद कई ट्रेड एनालिस्ट, फिल्म मेकर्स ने धुरंधर 2 की ग्रैंड सफलता का दावा किया है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक रणवीर की धुरंधर 2 बिना किसी मार्केटिंग और प्रमोशन के भी बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से धमाका करने वाली है। फिल्म से जबरदस्त कमाई की उम्मीद हो गई है।

