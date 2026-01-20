Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhar 2 the revenge teaser details and marketing strategy out,this will be the lenth
Dhurandhar 2: The Revenge: टीजर होगा इतने मिनट का, ये है मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी

Dhurandhar 2: The Revenge: टीजर होगा इतने मिनट का, ये है मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी

संक्षेप:

धुरंधर 2: द रिवेंज के टीजर से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। CBFC ने टीजर को सर्टिफिकेट दे दिया है। अपनी फिल्म को प्रोमोट करने के लिए मेकर्स ने तगड़ा एक्शन लिया है। टीजर की लेंथ कम नहीं होगी। मतलब ऑडियंस को सरप्राइज देखने को मिलने वाला है।

Jan 20, 2026 09:20 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर के धमाके के बाद अब धुरंधर 2 पर काम शुरू हो चुका है। हाल में खबर सामने आई थी कि मेकर्स ऑडियंस को टीजर रिलीज कर जबरदस्त सरप्राइज देने वाले हैं। ताजा खबर की मानें तो धुरंधर 2: द रिवेंज के टीजर को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया है। डेढ़ मिनट से ज्यादा लंबे टीजर को A केटेगरी यानी एडल्ट ओनली का सर्टिफिकेट मिला है। इस टीजर में फिल्म के नए सीन और जबरदस्त एक्शन दिखाया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टीजर की जानकारी आई सामने

धुरंधर 2: द रिवेंज का टीजर 1.48 मिनट का बताया गया है। इस टीजर को 19 जनवरी को CBFC ने A सर्टिफिकेट दिया है। मतलब सिर्फ 18 साल के बड़ी उम्र के लोग ही इस टीजर को देख सकते हैं। अब इसी के साथ मेकर्स फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन में बिजी होने वाले हैं। फिल्म के दूसरे पार्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बॉर्डर 2 की रिलीज वाले दिन टीजर को दिखाया जाएगा। इससे दोनों ही फिल्मों को फायदा होने की उम्मीद जताई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि ये टीजर इतना धमाकेदार होने वाला है कि ऑडियंस हैरान हो जाएगी। इस बार बदले की कहानी दिखाई जाएगी।

ये भी पढ़ें:46 वें दिन भी टिकी हुई है रणवीर सिंह की फिल्म, सोमवार को नहीं रुकी कमाई
ये भी पढ़ें:धुरंधर के रहमान डकैत अक्षय खन्ना की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की धांसू कमाई
धुरंधर पार्ट 2

ट्रेड एनालिस्ट ने कर दी ये भविष्यवाणी

बता दें, धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर हुए धमाके के बाद कई ट्रेड एनालिस्ट, फिल्म मेकर्स ने धुरंधर 2 की ग्रैंड सफलता का दावा किया है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक रणवीर की धुरंधर 2 बिना किसी मार्केटिंग और प्रमोशन के भी बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से धमाका करने वाली है। फिल्म से जबरदस्त कमाई की उम्मीद हो गई है।
टॉक्सिक को टक्कर

खास बात ये है कि धुरंधर KGF स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ 19 मार्च को रिलीज हो रही है। धुरंधर 2 को लेकर दूसरी फिल्मों के मेकर्स में खौफ है। इसके बाद भी यश की टॉक्सिक पूरे भरोसे के साथ रणवीर को टक्कर देने के लिए तैयार है। अब देखने का इंतजार हो रहा है कि इन दोनों फिल्मों में से कौन बॉक्स ऑफिस पर चमकता है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Dhurandhar ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।