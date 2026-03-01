धुरंधर-2 को लेकर आई यह शॉकिंग जानकारी, लगान से लेकर LOC तक का टूटेगा रिकॉर्ड!
Dhurandhar 2 The Revenge: फिल्म धुरंधर की लंबाई काफी ज्यादा थी, लेकिन खबर है कि पार्ट-2 यह रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, अन्य कई सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड भी रणवीर सिंह की यह अपकमिंग फिल्म तोड़ सकती है, लेकिन कैसे?
मार्च में जिन फिल्मों का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद नामों में 'धुरंधर-2' भी शामिल है। फिल्म का पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट रहा था, और अब पार्ट-2 (धुरंधर: द रिवेंज) से भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के सीक्वल को लेकर फैंस की दीवानगी बढ़ती जा रही है और इसी बीच इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कुछ लोगों के लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, वहीं कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का रनटाइम इतना ज्यादा होने वाला है कि यह बॉलीवुड की पिछली कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी।
3 घंटे 55 मिनट का मेगा एक्शन डोज!
बॉलीवुड हंगामा ने विदेशी बाजारों के सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 'धुरंधर 2' बहुत लंबी फिल्म होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की लंबाई 235 मिनट यानी 3 घंटे 55 मिनट बताई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि यह 3 घंटे 40 मिनट लंबी होगी। दोनों ही लेंथ यह बताती हैं कि यह हर हाल में पहले पार्ट से तो ज्यादा ही लंबी होगी। बता दें कि 'धुरंधर' का पहला पार्ट 3 घंटे 34 मिनट और 1 सेकंड का था, और उसे ही कई दर्शक काफी लंबी फिल्म कहकर शिकायत करते नजर आए थे। अगर यह फिल्म 3 घंटे 55 मिनट की रिलीज होती है, तो यह पिछले 26 सालों में 'एलओसी कारगिल' के बाद दूसरी सबसे लंबी हिंदी फिल्म बन जाएगी।
लंबाई के मामले में टूटेंगे इनके रिकॉर्ड
फिल्म की लंबाई को लेकर किए जा रहे दावों ने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। साल 2003 में आई जेपी दत्ता की 'एलओसी कारगिल' 4 घंटे 7 मिनट लंबी थी, जो अब तक की सबसे लंबी फिल्मों में टॉप पर है। इसके बाद आमिर खान की 'लगान' का नंबर आता है, जिसका रनटाइम 3 घंटे 44 मिनट था। अगर 'धुरंधर 2' के ताजा आंकड़े सही साबित होते हैं, तो यह 'लगान' को भी पीछे छोड़ देगी। हालांकि, फिल्म की सटीक लंबाई को लेकर अगले एक हफ्ते में तस्वीर और भी साफ हो जाएगी।
धुरंधर के पहले पार्ट ने रचा था इतिहास
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी इस फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। कहानी एक भारतीय एजेंट की है जो पाकिस्तान के क्रिमिनल सिंडिकेट में घुसकर तबाही मचा देता है। यह बॉलीवुड की 'हाईएस्ट ग्रॉसिंग' फिल्म बनकर उभरी। दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म की दूसरे हफ्ते की कमाई पहले हफ्ते से भी ज्यादा रही थी। यही वजह है कि 19 मार्च को रिलीज हो रही इस सीक्वल को लेकर जबरदस्त 'हाइप' बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
