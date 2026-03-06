Hindustan Hindi News
धुरंधर 2 की टैगलाइन है कहानी की थीम का हिंट; आपको पता चला ‘हौसला ईधन बदला’ का मतलब?

Mar 06, 2026 01:35 pm IST
धुरंधर 2 के ट्रेलर अनाउंसमेंट के बाद इसकी टैगलाइन के बारे में काफी लोग सर्च कर रहे हैं। संजय दत्त ने भी अपने पोस्ट के साथ लिखा है 'HONSLA EENDHAN BADLA', चलिए समझते हैं इसका क्या मतलब है।

धुरंधर 2 की टैगलाइन है कहानी की थीम का हिंट; आपको पता चला ‘हौसला ईधन बदला’ का मतलब?

धुरंधर 2 का ट्रेलर अनाउंस हो चुका है. अब इसकी टैग लाइन में कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे दर्शकों में कन्फ्यूजन है। संजय दत्त ने ट्रेलर का पोस्ट किया है। इसकी शुरुआत है HONSLA EENDHAN BADLA। अब लोग पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। बता दें कि फिल्म का दूसरा पार्ट रिवेंज यानी बदले की कहानी है। ट्रेलर 7 मार्च 2026 को सुबह 11:01 बजे आ रहा है। इस बीच आपको बताते हैं कि हौसला ईधन बदला का क्या मतलब है।

क्या है धुरंधर द रिवेंज की टैगलाइन का मतलब

धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हो रही है। फिल्म की कास्ट ने ट्रेलर के अनाउंसमेंट में पोस्ट डाले हैं। संजय दत्त के पोस्ट में एक टैगलाइन सबका ध्यान खींच रही है। उन्होंने लिखा है- हौसला, ईंधन, बदला। कई लोग इसका मतलब खोज रहे हैं। इस टैगलाइन का अर्थ जानने के लिए हमने फिल्म से जुड़े एक सोर्स से बात की। हौसला ईधन बदला यानी हौसला ही बदले का ईधन है। यानी रिवेंज पूरा करने के लिए हौसले की जरूरत है। सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि इस टैगलाइन का मतलब है, हौसला इस तरह से बदलेगा, मुंबई के लोग हिंदी-पंजाबी इस तरह से ही बोलते हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया पर ही लिख रहे हैं कि हौसला ईधन बदला का मतलब है, बदला ही सबसे बड़ा हथियार है।

दर्शकों के मन में धुरंधर 2 पर कई सवाल

फिल्म में ये टैगलाइन कैसे यूज की गई है यह तो 19 मार्च के बाद ही पता चलेगा। इस बीच ट्रेलर के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। संजय दत्त के पोस्ट पर कई लोग लिख रहे हैं कि वे ट्रेलर के लिए एक्साइटेड हैं। कुछ लोगों ने सवाल भी लिखे हैं कि क्या हमजा संजू के कैरेक्टर चौधरी असलम को मार देगा, बड़े साहब कौन हैं वगैरह।

धुरंधर की बुक माय शो पर बढ़ी रफ्तार

धुरंधर 2 का क्लैश यश की टॉक्सिक से था। टॉक्सिक की रिलीज पोस्टपोन हो चुकी है। यह फिल्म 4 जून को रिलीज होगी। धुरंधर द रिवेंज के क्रेज की बात करें तो फिल्म रिलीज होने में अभी करीब 13 दिन बाकी हैं और बुक माय शो पर 270K+ इंट्रेस्ट है। यानी 2.70 लाख लोग इस ऐप से टिकट बुक करने के इच्छुक हैं। IMDb पर मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में धुरंधर द रिवेंज टॉप पर है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
Dhurandhar 2

