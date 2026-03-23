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Dhurandhar 2 Box Office: सिर्फ 5 दिन में कमाए 500 करोड़, सोमवार को धुरंधर-2 ने रचा इतिहास

Mar 23, 2026 10:47 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 Day 5 Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर-2 की कमाई का ग्राफ सोमवार को लुढ़कर नीचे तो आया, लेकिन बावजूद इसके फिल्म महज 5 दिन में 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है।

Dhurandhar 2 Box Office: सिर्फ 5 दिन में कमाए 500 करोड़, सोमवार को धुरंधर-2 ने रचा इतिहास

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 5 दिनों के अंदर डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सैकनिल्क द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 519.12 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 619.76 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह पहली बार है कि किसी बॉलीवुड फिल्म ने महज 5 दिनों के भीतर 500 करोड़ क्लब में एंट्री मारी है। इससे पहले शाहरुख खान की जवान ने 13 दिनों में, रणबीर कपूर की एनिमल ने 16 दिनों में और पठान ने 22 दिनों में यह कमाल किया था।

मंडे को लुढ़का कमाई का ग्राफ, लेकिन..

हालांकि वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में बड़ी गिरावट आई है। पांचवें दिन यानी सोमवार को धुरंधर 2 ने भारत में 65.00 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह रविवार की कमाई के मुकाबले करीब 43.4 प्रतिशत कम है। बता दें कि रविवार को फिल्म ने 114.85 करोड़ रुपये का धमाकेदार बिजनेस किया था। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्किंग डे होने की वजह से कमाई में यह कमी आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी 65 करोड़ का आंकड़ा किसी भी फिल्म के लिए सोमवार के हिसाब से काफी मजबूत है।

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हिंदी वर्जन से हो रही सबसे मोटी कमाई

भाषा के आधार पर देखें तो पांचवें दिन की कमाई में सबसे ज्यादा दबदबा हिंदी वर्जन का ही रहा है। सोमवार को हुए 65 करोड़ के कुल कलेक्शन में से अकेले हिंदी वर्जन से 60.00 करोड़ रुपये आए हैं। इसके अलावा तेलुगु भाषा में फिल्म ने 3.50 करोड़, तमिल में 1.20 करोड़ और कन्नड़ व मलयालम में 15-15 लाख रुपये का नेट बिजनेस किया है। पांचवें दिन फिल्म के पूरे भारत में कुल 20,336 शोज चलाए गए, जिनमें एवरेज ऑक्यूपेन्सी 43.1 प्रतिशत के करीब रही। नॉर्थ इंडिया के अलावा धुरंधर-2 साउथ में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है।

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वर्ल्डवाइड कलेक्शन 800 करोड़ के पार

सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी रणवीर सिंह की इस फिल्म का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म ने अब तक ओवरसीज मार्केट से कुल 210.00 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। डॉमेस्टिक और ओवरसीज कमाई को मिला दें तो धुरंधर 2 का टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 829.76 करोड़ रुपये हो गया है। जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बहुत जल्द 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। रणवीर सिंह की तारीफ बॉलीवुड सितारों से लेकर साउथ के सुपरस्टार्स ने भी की है।

Puneet Parashar

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