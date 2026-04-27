धुरंधर 2 ने हिलाया बाहुबली 2 का सिंहासन, देखें वर्ल्डवाइड टॉप 2 बनने में अब कितनी कसर बाकी?
धुरंधर 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिल्म टॉप 3 में है। उम्मीद की जा रही है कि यह नंबर 2 पर 9 साल से टिकी बाहुबली 2 को जल्द ही सिंहासन से उतार देगी।
धुरंधर द रिवेंज को रिलीज हुए 41 दिन (डे 0 को मिलाकर) हो चुके हैं। आदित्य धर की रणवीर सिंह स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। अब फिल्म का अगला निशाना बाहुबली 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन है। यह रिकॉर्ड जल्द ही टूटने की उम्मीद है। 40वें दिन फिल्म थिएटर्स में है। यह फिल्म का छठवां सोमवार है। बाहुबली 2 का ऑल टाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1788 करोड़ रुपये है। जानते हैं धुरंधर 2 को ये मार्क क्रॉस करने के लिए कितनी कमाई करनी बाकी है।
टॉप 2 से कितनी दूर धुरंधर 2
धुरंधर द रिवेंज इंडिया की ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में तेजी से ऊपर बढ़ रही है। नंबर 1 पर आमिर खान की फिल्म दंगल है। इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2070 करोड़ रुपये की कमाई की है। टॉपर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर बाहुबली 2 द कनक्लूजन है। इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 1788 करोड़ रुपये है। धुरंधर की 39 दिनों की कमाई की बात करें तो Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इसने 1778 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस हिसाब से धुरंधर 2 को 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना होगा और यह टॉप 2 में आ जाएगी।
गल्फ कंट्रीज बैन का असर
बता दें कि धुरंधर 2 फिल्म गल्फ कंट्रीज में रिलीज नहीं हुई है। इस बात का असर भी इसकी कमाई पर पड़ा है। वहीं दंगल फिल्म की कमाई का ज्यादातर हिस्सा चीन के बॉक्स ऑफिस से है। अब सोमवार को धुरंधर 2 की कमाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
धुरंधर 2 की भारत में कमाई
धुरंधर 2 की इंडिया में ग्रॉस कमाई की बात करें तो इसने 39 दिनों में 1353 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसमें डे 0 की कमाई भी शामिल है। बता दें कि ऑफिशियल रिलीज के एक दिन पहले धुरंधर 2 के प्रिव्यू शोज चले थे। इसमें 43 करोड़ रुपये कमाई हुई थी।
अब तक ये हैं टॉप 5 वर्ल्डवाइड
वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 भारतीय फिल्मों की बात करें तो नंबर 1 पर दंगल है। दूसरे नंबर पर बाहुबली 2 द कन्क्लूजन है। तीसरे नंबर पर धुरंधर द रिवेंज, चौथे नंबर पर पुष्पा द रूल, पांचवें नंबर पर धुरंधर है।
|फिल्म
|वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई
|दंगल
|2070 करोड़ रुपये
|बाहुबली 2 द कन्क्लूजन
|1788 करोड़ रुपये
|धुरंधर 2: द रिवेंज
|1778 करोड़ रुपये (40वें दिन थिएटर में है)
|पुष्पा: द रूल पार्ट 2
|1742 करोड़ रुपये
|धुरंधर
|1307 करोड़ रुपये
लोगों ने पूछे धुरंधर 2 से जुड़े ये सवाल
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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