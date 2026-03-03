Hindustan Hindi News
धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग इस दिन से हो सकती है शुरू, मेकर्स को होने वाला है जबरदस्त फायदा

Mar 03, 2026 09:34 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज के इंतजार में बैठी ऑडियंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मेकर्स इस दिन से एडवांस बुकिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी आप जल्द धुरंधर 2 की टिकट बुक कर सकेंगे।

धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग इस दिन से हो सकती है शुरू, मेकर्स को होने वाला है जबरदस्त फायदा

रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर को लेकर खबरों में बने हुए हैं। धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर धमाके के बाद ऑडियंस दूसरे पार्ट का इंतजार कर रही है। फिल्म इस ईद पर रिलीज हो रही है जिसके लिए जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है। अब फिल्म की एडवांस बुकिंग से जुड़ी खबर सामने आ रही है। आमतौर पर किसी भी फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से एकाध दिन या हफ्ते भर पहले शुरू हो जाती है। लेकिन धुरंधर 2 को लेकर कहा जा रहा है कि मेकर्स दो हफ्ते पहले ही टिकट की एडवांस बुकिंग शुरू करना चाहते हैं।

धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग

Sacnilk की एक रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग दो हफ्ते पहले शुरू करना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्री सेल से फिल्म को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। और मेकर्स इस बड़े मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसलिए रिलीज से दो हफ्ते पहले ही फिल्म टिकट बेचना शुरू कर सकते हैं। अगर इस रिपोर्ट्स की मानें तो एडवांस बुकिंग इसी हफ्ते से शुरू हो सकती है। अभी आधिकारिक एलान होने का इंतजार हो रहा है।

ट्रेलर लॉन्च इवेंट का इंतजार

धुरंधर 2 के ट्रेलर की बात करें तो इस हफ्ते रिलीज किया जा सकता है। हाल में रिपोर्ट सामने आई थी कि मेकर्स होली पर ऑडियंस को सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन बाद में ये खबर सिर्फ अफवाह निकली। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि धुरंधर 2 का ट्रेलर लॉन्च नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में किया जा सकता है। हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

धुरंधर 2 से होगा जबरदस्त फायदा

ट्रेड एनालिस्ट, क्रिटिक्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक धुरंधर 2 बिना किसी प्रमोशन के भी ऑडियंस को थिएटर तक लाने में सफल साबित होगी। फिल्म को लेकर पहले ही बज बना हुआ है। ऐसे में मेकर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धुरंधर 2 रिलीज से पहले ही करीब 250 का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म से होने वाली कमाई अब सिर्फ मेकर्स को जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाली है।

धुरंधर ने हिलाया था बॉक्स ऑफिस

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली ये पहली हिंदी फिल्म बनी है। वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 1300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर नंबर्स हिला दिए थे। विदेशों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म अब धुरंधर बन चुकी है। पहले ये रिकॉर्ड RRR, जवान जैसी फिल्मों के नाम था।

रिलीज के दिन होगी जबरदस्त टक्कर

धुरंधर 2 की रिलीज की बात करें तो फिल्म ईद पर यानी 19 मार्च को दस्तक दे रही है। इसी दिन यश की फिल्म टॉक्सिक भी आ रही है और दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है। जानकार के मुताबिक इस क्लैश से एक को भारी नुकसान होने वाला है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

