धुरंधर-2 का टीजर इस फिल्म के साथ होगा रिलीज, टिकटें बुक कर ली हैं तो समय से थिएटर पहुंचना

संक्षेप: Dhurandhar 2: अगर आप भी फिल्म धुरंधर-2 के टीजर का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो वो घड़ी आ गई है जब आप जल्द ही बड़े पर्दे पर फिल्म के पार्ट-2 की पहली झलक एन्जॉय कर पाएंगे।

जियो स्टूडियोज पूरी कोशिश कर रहा है कि 'धुरंधर' का बज कायम रहते हुए ही इसके पार्ट-2 का प्रमोशन शुरू कर दिया जाए। फिल्म का पहला पार्ट ऐतिहासिक कलेक्शन करते हुए लगातार थिएटर्स में टिका हुआ है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर यह फिल्म अभी तक 1200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और अब एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही फिल्म के पार्ट-2 का टीजर रिलीज होने वाला है। मेकर्स ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और खबर है कि इसी महीने टीजर थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बॉर्डर-2 के साथ धुरंधर-2 का टीजर? 'धुरंधर' के बाद अब जिस फिल्म का सबसे ज्यादा बज बना हुआ है, वो है 'बॉर्डर-2'। अनाउंसमेंट के बाद से ही यह फिल्म सुर्खियों में थी और अब जब इसकी रिलीज में गिनती के दिन बाकी रह गए हैं तो खबर है कि बॉर्डर-2 के साथ ही जियो स्टूडियोज धुरंधर-2 का टीजर रिलीज करेगा। यानि अगर आप बॉर्डर-2 देखने जा रहे हैं तो समय से थिएटर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस बात की काफी संभावना है कि आपको फिल्म से पहले धुरंधर-2 का टीजर देखने को मिल जाए।

मेकर्स उठाना चाह रहे हैं यह फायदा बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया, "मकसद थिएटर्स में फिल्म देखने आने वालों के मन में रिलीज की तारीख को फिर से बिठाना है। बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में ईद 2026 पर रिलीज होने वाली है, टीजर में कुछ नए सीन्स दिखाने के साथ इस तारीख को मेकर्स फिर से दर्शकों के जेहन में बिठाना चाहते हैं।" रिपोर्ट के मुताबिक जियो स्टूडियो की टीम देशभक्ति से लबरेज सिनेमा की लहर का फायदा उठाना चाहती है। बता दें कि धुरंधर-2 की रिलीज को लेकर एक और भी चर्चा है।