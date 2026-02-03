'धुरंधर 2' की कहानी क्या होगी, अक्षय खन्ना नजर आएंगे? टीजर में ही छिपे हैं इन सवालों के जवाब
Dhurandhar The Revenge Star Cast: ‘धुरंधर 2’ की स्टार कास्ट में कुछ बहुत बड़े बदलाव होंगे। ‘धुरंधर’ में लोगों को अक्षय खन्ना का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था, लेकिन फिल्म के एंड में उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि ‘धुरंधर 2’ में वो होंगे या नहीं।
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ का टीजर रिलीज हो गया है। ‘धुरंधर 2’ के टीजर में ‘धुरंधर’ के सीन्स दिखा दिए गए हैं। ऐसे में फैंस मेकर्स से नाराज हो गए हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन फैंस ने 1.12 मिनट के टीजर में छीपे हिंट्स को नजरअंदाज कर दिया है। आइए आपको बताते हैं ‘धुरंधर द रिवेंज’ के टीजर में छीपी पांच बड़ी बातें।
‘धुरंधर 2’ की कहानी
‘धुरंधर 2’ में लोगों को हमजा की कहानी देखने को मिलेगी। पता चलेगा कि असल में हमजा है कौन? हमजा के परिवार के साथ क्या हुआ? हमजा ने भारत में ऐसे कौन-से काम किए थे जिसकी वजह से उन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था?
अक्षय खन्ना होंगे या नहीं?
टीजर में अक्षय खन्ना की झलक नहीं दिखाई गई है। लेकिन टीजर के नीचे दिए गए क्रेडिट्स में अक्षय खन्ना का नाम है। मतलब अक्षय खन्ना ‘धुरंधर 2’ में नजर आएंगे। हालांकि, ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की मौत हो गई थी इसलिए ‘धुरंधर 2’ में उनके सीन्स सिर्फ फ्लैशबैक के समय ही आएंगे।
नेटफ्लिक्स पर नहीं आएगी ‘धुरंधर 2’
‘धुरंधर द रिवेंज’ के पहले पोस्टर और टीजर दोनों में साफ तौर पर जियोहॉटस्टार को फिल्म का स्ट्रीमिंग पार्टनर बताया गया है। मतलब सिनेमाघरों के बाद ‘धुरंधर 2’ नेटफ्लिक्स पर नहीं, जियोहॉटस्टार पर आएगी।
कब होगी रिलीज?
आदित्य धर की यह मेगा-बजट फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रूल है कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के 8 हफ्ते बाद ही फिल्म ओटीटी पर आ सकती है। मतलब जियोहॉटस्टार पर ‘धुरंधर 2’ 14 मई तक स्ट्रीम होगी।
