Dhurandhar 2: रणवीर ने कॉपी किया रहमान डकैत का स्वैग? टीजर में दिखा अक्षय खन्ना वाला जलवा

संक्षेप: धुरंधर 2 के टीजर में रणवीर के किरदार हमजा ने रहमान डकैत की जगह ले ली है। एक सीन में उनकी एंट्री भी कुछ वैसी ही दिखाई गई है जैसी रहमान डकैत की थी। अब उम्मीद है फिल्म में इस एंट्री पर कुछ Fa9la जैसा गाना होगा।

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर को जबरदस्त रिएक्शन मिला था। फिल्म में अक्षय खन्ना के किरदार पर फिल्माया Fa9la सॉन्ग वायरल हो गया था। स्लो मोशन में एंट्री लेते अक्षय खन्ना के लुक ने कमाल कर दिया था। गाना इतना वायरल हुआ कि गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अब इसी बीच धुरंधर 2 का टीजर सामने आया है। टीजर में रणवीर की एंट्री का सीन भी कुछ वैसा ही दिखाया गया है। उसी ब्लैक कुर्ते, जैकेट, चश्मे में रणवीर का किरदार हमजा नजर आ रहा है। सेकंड भर के इस सीन में रणवीर का स्वैग नजर आ रहा है। अगले एक और सीन में उसी कबीले का सीन है। लेकिन गद्दी पर हमजा बैठा और आस-पास के लोग डांस करते नजर आ रहे हैं।

रहमान डकैत जैसा हमजा का स्वैग अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत पर फिल्माया ये फासला गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। एक्टर के स्वैग और अंदाज ने लाइमलाइट बटोरी। अब उसी तरह के स्वैग में रणवीर का किरदार छाप छोड़ रहा है। बैकग्राउंड में शानदार और मूड ताजा करने वाला शानदार म्यूजिक चल रहा है। इस टीजर के हर एक सीन पर रणवीर कमाल करते नजर आ रहे हैं। बिना दाढ़ी और लंबे बालों का वर्जन उनके स्ट्रगल की कहानी बता रहा है। वहीं अगले सीन में उनके बदले का रंग है। टीजर छा गया है। अब ये जानने का इंतजार हो रहा है कि रणवीर पर भी फ्लिपराची का कोई गाना फिल्माया जाएग या नहीं।