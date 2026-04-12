Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धुरंधर-2 के बाद राकेश बेदी का फैन हुआ यह पॉलिटिशियन, बोले- मैंने किसी को कॉपी नहीं किया

Apr 12, 2026 11:31 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Dhurandhar 2 में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस फिल्म के बाद वह पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उन्हें पसंद करने लगे हैं, जो पार्ट-1 के बाद उन पर केस करने का सोच रहे थे।

धुरंधर-2 के बाद राकेश बेदी का फैन हुआ यह पॉलिटिशियन, बोले- मैंने किसी को कॉपी नहीं किया

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' की जबरदस्त सक्सेस के बाद इस फिल्म का हर एक्टर वर्ल्डवाइड फेमस हो चुका है। फिल्म में अहम किरदार निभा चुके एक्टर राकेश बेदी एक बार फिर चर्चा में हैं। राकेश बेदी ने इस फिल्म में जमील जमाली का किरदार निभाया है, जिसकी तुलना पाकिस्तानी राजनेता नबील गबोल से की जा रही है। राकेश बेदी ने बताया कि गबोल शुरू में उनके किरदार को लेकर काफी नाराज थे और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब फिल्म का पार्ट-2 रिलीज हुआ तो अब वह उन्हें पसंद करने लगे हैं।

नकल के आरोपों को राकेश बेदी ने किया खारिज

राकेश बेदी ने HT के साथ बातचीत में कहा, 'शुरुआत में पहले पार्ट के बाद, वह थोड़ा परेशान थे और लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन सीक्वल के बाद, वह मुझे पसंद करने लगे हैं।' धुरंधर-2 में राकेश बेदी के किरदार और नबील गबोल के लुक में सिमिलैरिटी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने किसी की नकल नहीं की है। बेदी ने कहा कि भले ही वे एक-दूसरे जैसे दिखते हों, लेकिन उन्होंने नबील को बिलकुल कॉपी नहीं किया है। बेदी के मुताबिक यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि उनका फिल्मी गेटअप असल जिंदगी के राजनेता से मेल खाता है।

ये भी पढ़ें:सलमान का ये रोमांटिक गाना 15 मिनट में हुआ था तैयार, SMS पर भेजे गए थे लिरिक्स

रातों-रात तीन गुना बढ़ गए राकेश के फॉलोअर्स

राकेश बेदी ने बताया कि 'धुरंधर 2' की सक्सेस ने उनकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया है। वह इन दिनों पॉडकास्ट, इंटरव्यू, एंडोर्समेंट और नाटकों में बेहद बिजी हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले इंस्टाग्राम पर उनके 2 लाख फॉलोअर्स थे, जो अब तीन गुना बढ़ गए हैं। बेदी ने कहा कि उन्हें अब जाकर रील्स की ताकत का एहसास हुआ है। उन्होंने कहा, 'ये जीवन में एक बार मिलने वाले पल हैं, और हर किसी को नहीं मिलते।' जहां तक राकेश के अगले रोल्स की बात है तो वह उम्र और शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपने अगले रोल्स चुन या रिजेक्ट कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:चौथे रविवार को 20 करोड़ पार जा सकता है कलेक्शन, शनिवार को हुई इतनी कमाई

ओटीटी पर कहां रिलीज होगी 'धुरंधर - द रिवेंज'?

राकेश बेदी का मानना है कि आज के दौर में दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने अपने करियर के पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज सक्सेस बहुत तेजी से फैलती है। वह इस नई लहर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात फिल्म की करें तो धुरंधर की सक्सेस के बाद धुरंधर-2 उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। पहला पार्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था, लेकिन पार्ट-2 अब जल्द ही जियो हॉटस्टार पर आएगा।

ये भी पढ़ें:अल्लू अर्जुन को सैफ से मिली थी यह सीख, एक्टिंग में आज तक आती है उनके काम
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Dhurandhar 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।