IMDb के पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में छाए 'धुरंधर 2' के स्टार्स, रणवीर सिंह को पछाड़ कर नंबर-1 बना ये स्टार
रिलीज के साथ ही 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी गदर काट रही है। मूवी में रणवीर सिंह से लेकर आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेबी जैसे कलाकारों की दमदार एक्टिंग को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में अब 'धुरंधर 2' ने इस हफ्ते की IMDb पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में छाई हुई है।
आदित्य धर की धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की धूम हर तरफ मची हुई है। हर कोई फिल्म और उसके कास्ट की जमकर तारीफ कर रहा है। रिलीज के साथ ही 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी गदर काट रही है। मूवी में रणवीर सिंह से लेकर आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेबी जैसे कलाकारों की दमदार एक्टिंग को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में अब 'धुरंधर 2' ने एक और खिताब अपने नाम किया है। 'धुरंधर 2' ने इस हफ्ते की IMDb पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में छाई हुई है। आईएमडीबी की लिस्ट में 'धुरंधर 2' के कई कास्ट के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर किसी एक्टर का नहीं, बल्कि डायरेक्टर आदित्य धर का नाम है! तो चलिए जानते हैं रणवीर सिंह लिस्ट में किस नंबर पर हैं।
IMDb लिस्ट में सबसे आगे आदित्य धर
IMDb पेज की तरफ से जारी ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि इस हफ्ते की IMDb पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट में 'धुरंधर: द रिवेंज' की कास्ट और क्रू सबसे आगे हैं। इस लिस्ट में डायरेक्टर आदित्य धर पहले नंबर पर हैं। उनके बाद कास्ट के लोग टॉप रैंक पर हैं। दूसरे नंबर पर सारा अर्जुन, तीसरे पर रणवीर सिंह, उदयबीर संधू सातवें पर हैं, अर्जुन रामपाल नौवें नंबर पर हैं, सौम्या टंडन दसवें, गौरव गेरा बारहवें, दानिश इकबाल तेरहवें और राकेश बेदी बीसवें नंबर पर हैं। अक्षय खन्ना, जो पहले पार्ट यानी फिल्म 'धुरंधर' में थे, सोलहवें नंबर पर हैं। इस लिस्ट में अनस्वरा राजन भी छठे नंबर पर हैं।
'धुरंधर: द रिवेंज' के बारे में
आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'धुरंधर' की कहानी कराची के लियारी इलाके पर आधारित है, जो गैंगवार और खूनी इलाकाई लड़ाइयों के इतिहास के लिए जाना जाता है। यह फिल्म कंधार विमान अपहरण, 2001 का संसद हमला और 26/11 मुंबई हमलों जैसी भू-राजनीतिक और आतंकी घटनाओं की पृष्ठभूमि में चलाए गए खुफिया ऑपरेशन्स के इर्द-गिर्द घूमती है।
दुनिया भर में कमा डाले इतने करोड़
धुरंधर के सीक्वल में रणवीर के किरदार, हमजा अली मजारी, के कराची के अंडरवर्ल्ड में आगे बढ़ने की कहानी दिखाई गई है। साथ ही, इसमें उसके असली रूप - जसकिरत सिंह रंगी - के बारे में भी बताया गया है। यह उस नौजवान के सफर को दिखाता है जो आगे चलकर एक सीक्रेट एजेंट बन जाता है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से ही अच्छे रिव्यू मिले हैं और यह बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब तक इसने भारत में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा और दुनिया भर में 750 रुपये करोड़ की नेट कमाई की है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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