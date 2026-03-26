'धुरंधर 2' की सक्सेस के बाद चमकी सारा अर्जुन की किस्मत, हाथ लगी बड़ी फिल्म, इस एक्टर संग बनेगी जोड़ी!
'धुरंधर 2' की एक और कलाकार की भी खूब चर्चा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं 'धुरंधर 2' की एक्ट्रेस सारा अर्जुन की। मूवी में सारा और रणवीर की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। सारा ने अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी को इंप्रेस किया। ऐसे में अब सारा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर 2' इन दिनों हर तरफ गदर काट रही है। इस फिल्म ने भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी खलबली मचा दी है। फिल्म में रणवीर सिंह, हमजा के रोल में नजर आए। इस रोल में रणवीर ने अपनी जाल लगा दी। फिल्म में रणवीर के साथ बाकी कास्ट जैसे आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। वहीं, 'धुरंधर 2' की एक और कलाकार की भी खूब चर्चा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं 'धुरंधर 2' की एक्ट्रेस सारा अर्जुन की। मूवी में सारा और रणवीर की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। सारा ने अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी को इंप्रेस किया। ऐसे में अब सारा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच अब सारा के हाथ एक बड़ी फिल्म लगी है।
सारा के हाथ लगी बड़ी फिल्म
सारा अर्जुन अपने करियर के एक शानदार दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में अब सारा एक नई फिल्म मिलने की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। गल्फ न्यूज के मुताबिक सारा अर्जुन के हाथ जोया अख्तर की बिग बजट फिल्म लगी है। सारा जोया अख्तर के 'टाइगर बेबी' बैनर तले बनने जा रही फिल्म में दिखाई देंगी। इस मूवी में सारा अर्जुन के अपोजिट ईशान खट्टर को अहम भूमिका में देखा जाएगा। इस फिल्म का निर्देशन अर्जुन वरैन सिंह करेंगे, जिन्हें 'खो गए हम कहां' के लिए जाना जाता है। हालांकि, अभी तक न ही सारा अर्जुन या अन्य कलाकारों की तरफ से और न ही प्रोडक्शन हाउस की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा की गई है।
जोया ने शेयर की थी स्क्रिप्ट की तस्वीर शेयर
बता दें कि हाल ही में जोया अख्तरने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'A Perfect Match' नाम की एक स्क्रिप्ट की तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में सिर्फ दो नाम लिखे थे, कबीर और नव्या। उन्होंने लिखा था, 'बने रहिए!' इस घोषणा के बाद कास्ट को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि जोया अख्तर की रहस्यमयी पोस्ट के लगभग उसी समय, हाल ही में हुई एक शूटिंग के 'बिहाइंड-द-सीन्स' कुछ दृश्य ऑनलाइन सामने आए। इससे इस बात की अटकलें और तेज हो गईं कि सारा अर्जुन और ईशान खट्टर शायद इस रहस्यमयी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।