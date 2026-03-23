धुरंधर 2 देखने के बाद लोग सुन रहे सनी देओल की फिल्म ये गाना, क्या आपको भी आया था याद?
धुरंधर 2 के कई गाने आपको 90 के दशक में खींच ले जाते हैं। इसका एक ऐसा ही गाना है जिससे सुनने के बाद कई लोग यूट्यूब पर सनी देओल की एक पुरानी फिल्म का गाना सुन रहे हैं। चेक करें क्या आपको भी मूवी देखते समय याद आया था?
धुरंधर 2 में आदित्य धर ने म्यूजिक के शौकीनों को कई धड़कनें बढ़ाने वाले मोमेंट्स दिए हैं। उन्होंने 90 के दशक के कुछ गाने फिल्म में डालकर नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया है। वहीं नुसरत फतेह अली का सॉन्ग 'दिल पे जख्म खाते हैं' लेकर इसे पाकिस्तान से भी कनेक्ट किया है। इंट्रेस्टिंग बात है कि मिलेनियल दर्शक ये गाना सुनने के बाद यूट्यूब पर सनी देओल की फिल्म जीत का एक गाना सुन रहे हैं, जिसके बोल हैं, ‘दिल का क्या करें साहिब’।
क्या आपको ध्यान आया ये गाना?
जीत के जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो है, 'दिल का क्या करें साहिब'। फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान, तब्बू और करिश्मा कपूर भी हैं। गाना तब्बू पर फिल्माया गया है। इसके बोल हैं, 'कभी सोचते हैं, उन्हें हम भुला दें कभी सोचते हैं कि उन्हें याद कर लें। दिल का क्या करें साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं।' इस गाने की लय नुसरत फतेह अली के गाने 'दिल पे जख्म खाते हैं' से काफी मिलती-जुलती है। यही वजह है कि थिएटर्स में बैठे 90 के दशक वाली पॉपुलेशन को जीत का गाना याद आ गया।
लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
यूट्यूब पर कई दर्शक धुरंधर 2 देखने के बाद दिल का क्या करें साहिब सुन रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, धुरंधर 2 के गाने के बाद कौन-कौन इसे सुनने आया? इस पर कई लोगों ने हां लिखा है। एक ने लिखा है, बच्चों ने इसे धुरंधर के बाद सुना, लेजेंड्स पहले से सुन रहे हैं। एक ने लिखा है, मैं यहां धुरंधर के जान से गुजरते के बाद आया हूं। उसकी मेलोडी मुझे यहां ले आई। एक ने लिखा है, पाकिस्तान का पहला दामाद सनी देओल और दूसरा जसकीरत रांगी।
धुरंधर 2 में पसंद किए जा रहे ये गाने
धुरंधर 2 में आदित्य धर ने 90 के दशक के सिनेप्रेमियों का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने तिरछी टोपी वाले, बाजीगर ओ बाजीगर, हम प्यार करने वाले गाने भी लिए हैं। जिन्हें सुनकर थिएटर में खूब सीटियां बज रही हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि पहले पार्ट के गानों जैसा क्रेज दूसरा पार्ट नहीं क्रिएट कर पाया।
दिल पे जख्म खाते हैं लिरिक्स
दिल पे जख्म खाते हैं
जान से गुजरते हैं
दिल पे जख्म खाते हैं
जान से गुजरते हैं
दिल पे जख्म खाते हैं
जान से गुजरते हैं
दिल पे जख्म खाते हैं
जान से गुजरते हैं
दिल पे जख्म खाते हैं
जान से गुजरते हैं
जुर्म सिर्फ इतना है
जुर्म सिर्फ इतना है
उनको प्यार करते हैं
जुर्म सिर्फ इतना है
उनको प्यार करते हैं
जुर्म सिर्फ इतना है
उनको प्यार करते हैं
वो जो फेरकर नजरें पास से गुजरते हैं
वो जो फेरकर नजरें पास से गुजरते हैं
ऐ गम-ए-जमाना हम तुझको याद करते हैं
दिल पे जख्म खाते हैं
जान से गुजरते हैं
दिल पे जख्म खाते हैं
जान से गुजरते हैं
दिल पे जख्म खाते हैं
जान से गुजरते हैं
जुर्म सिर्फ इतना है
उनको प्यार करते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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