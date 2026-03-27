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'धुरंधर' की सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने फिल्म को लेकर किया रिएक्ट, कहा- इसने लोगों को हिप्नोटाइज किया

Mar 27, 2026 02:14 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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सिंगर ने आगे कहा कि पूरी कास्ट, क्रू, म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव और आदित्य धर के 'नेक इरादे' ही असली वजह हैं, जिसके चलते इस फिल्म को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बता दें कि जैस्मीन ने इस फिल्म के गाने 'शरारत', 'मैं और तू' और 'जाइये सजना' गाए हैं।

'धुरंधर' की सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने फिल्म को लेकर किया रिएक्ट, कहा- इसने लोगों को हिप्नोटाइज किया

'धुरंधर' पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की आंधी में कई बड़ी फिल्में उड़ गई हैं। इस फिल्म रणवीर सिंह ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बवाल काट रही है। मूवी में रणवीर के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार लीड रोल में थे। फिल्म को बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक के स्टार्स के शानदार रिएक्शन मिल रहे हैं। ऐसे में अब सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने 'धुरंधर' को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं जैस्मीन ने क्या कहा?

इस फिल्म ने लोगों को किया हिप्नोटाइज

सबसे पहले बता दें कि जैस्मीन सैंडलस ने 'धुरंधर' के म्यूजिक एल्बम के कई गानों में अपनी आवाज दी है। ऐसे में अब जैस्मीन ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत में फिल्म 'धुरंधर' के बारे में बात की है। जैस्मिन ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह अब तक की सबसे अच्छी हिंदी फिल्म है। अब यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन यह बहुत सही है मतलब और बताओ इतने सालों में ऐसी कौन सी फिल्म थी, धुरंधर या धुरंधर द रिवेंज से अलावा, जिसने सबको हिप्नोटाइज ही कर दिया, जिसने सारा सोशल मीडिया टेक ओवर किया है।'

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मेरी दुआ कुबूल हो गई

जैस्मिन ने आगे कहा, 'जिस फिल्म को देखने के लिए थिएटरों में टिकट ही नहीं मिल रहे हैं! मैंने इतने सालों में ऐसा जबरदस्त क्रेज कभी नहीं देखा। मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं! मुझे लगता है कि मेरी दुआएं कुबूल हो गई हैं। हममें से बहुत से लोग इस बेहतरीन फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं... कि लोग दुनिया भर में इसके संगीत और फिल्म को महसूस कर रहे हैं।'

इन गानों को दी आवाज

सिंगर ने आगे कहा कि पूरी कास्ट, क्रू, म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव और आदित्य धर के 'नेक इरादे' ही असली वजह हैं, जिसके चलते इस फिल्म को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बता दें कि जैस्मीन ने इस फिल्म के गाने 'शरारत', 'मैं और तू' और 'जाइये सजना' गाए हैं।

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'धुरंधर' के बारे में

'धुरंधर 2' 2025 की हिट फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जो पिछले दिसंबर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे हमजा, पाकिस्तान के लयारी में एक बलूच गैंग में घुसपैठ करके एक आतंकी संगठन को खत्म करता है। इस सीक्वल में इस बात की बैक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे हालात की वजह से जसकीरत, हमजा बन जाता है। रणवीर, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी, दानिश पांडोर और अन्य कलाकारों ने इस फिल्म में अपनी पुरानी भूमिकाएं ही निभाई हैं। पहली फिल्म 'धुरंधर' ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये की कमाई की थी और दिसंबर में रिलीज होने के तीन महीने बाद भी यह अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। उम्मीद है कि इसका सीक्वल और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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