धुरंधर को बताया समाज का आइना, रवि किशन बोले- सब जान गए गए क्यों हुई थी नोटबंदी
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 की हर जगह चर्चा हो रही है। आम लोगों से लेकर सिलेब्स तक फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। अब बीजेपी नेता और एक्टर रवि किशन ने धुरंधर 2 को समाज का आयना बताया है। उन्होंने कहा कि अब सब जान गए हैं कि नोटबंदी क्यों हुई थी।
रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और अब हर जगह फिल्म की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है। आम जनता से लेकर सिलेब्स तक फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चा के बीच बीजेपी नेता और एक्टर रवि किशन ने फिल्म को समाज का आयना बताया है। उन्होंने कहा कि अब सबको पता चल गया कि नोटबंदी क्यों हुई थी।
रवि किशन ने धुरंधर: द रिवेंज को बताया समाज का आयना
एनआई से खास बातचीत में रवि किशन ने रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर: द रिवेंज की तारीफ की। उन्होंने कहा, “धुरंधर फिल्म समाज का आयना है। संसद में जब अटैक हुआ तब कोई कुछ नहीं बोला। अतीक अहमद के बारे में इतने मुकदमे दर्ज हैं, अब सब लोग बयानबाजी कर रहे हैं। सिनेमा समाज का आयना है; जो समाज में होता है, सिनेमा उसी पर बनता है। ये लोकतंत्र है।”
रवि किशन बोले- नोटबंदी के बारे में सब जान गए कि क्यों हुई थी
रवि किशन ने आगे कहा, “नोटबंदी के बारे में सब जान गए कि क्यों नोटबंदी हुआ था। सिनेमा इंडस्ट्री से भी मेरा एक अनुरोध है कि अब ऐसी जागरुक फिल्में बनाने का समय आ गया है।”
धुरंधर: द रिवेंज में दिखाई गई नोटबंदी वाली घटना
धुरंधर: द रिवेंज की बात करें तो फिल्म में की एक घटना को भारत में हुई नोटबंदी से जोड़कर दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भारत में नकली नोट आ रहे थे जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था और फिर क्यों नोटबंदी जैसा कदम उठाया गया। वहीं, धुरंधर 1 की बात करें तो उस फिल्म में संसद में हुए हमले से लेकर मुंबई में हुए आतंकी अटैक जैसी घटनाओं को दिखाया गया था।
धुरंधर 1 और धुरंधर: द रिवेंज की कास्ट
धुरंधर 1 और 2 को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणवीर सिंह ने स्पाई की भूमिका में नजर आए हैं। वहीं, फिल्म पाकिस्तान के ल्यारी में गैंगवॉर की कहानी दिखाती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक भारतीज जासूस पाकिस्तान की कुख्यात गैंग का हिस्सा बन जाता है और फिर कैसे एक-एक करके अपने प्लान को अंजाम देता है। रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन, गौरव गेरा जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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