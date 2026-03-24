जहर नहीं शहद देकर मारो... भारत का सुपर स्पाई जिसने पाकिस्तान को दिया सबसे गहरा जख्म
भारत के लेजंडरी स्पाई आर एन काव जिन्होंने पाकिस्तान को काफी गहरा जख्म दिया था। उन्होंने रॉ का गठन ही नहीं दिया बल्कि 250 से ज्यादा जासूसों को ट्रेनिंग भी दी। जानिए उनकी कहानी।
धुरंधर 2 ने इतिहास के पन्नों में दबे कई महान भारतीय जासूसों की यादें ताजा कर दी हैं। इन सबके बीच आर एन काव का जिक्र किए बिना नहीं रहा जा सकता। आर.एन. काव केवल भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ (R&AW) के संस्थापक ही नहीं थे बल्कि इंडिया की मॉडर्न जासूसी के आर्किटेक्ट थे। आर एन काव काफी हैंडसम थे, हॉलिवुड एक्टर की तरह स्टाइल में रहते थे लेकिन उनके ऑपरेशंस बहुत घातक होते हैं। माना जाता है कि आर एन काव भारत के वो स्पाई थे जिसने पाकिस्तान को सबसे बड़ा जख्म दिया था।
किसी से मिलते नहीं थे आर एन काव
रामेश्वर नाथ काव ही वह लेजंडरी स्पाई थे जिन्होंने रॉ का गठन किया। आवारा मुसाफिर पॉडकास्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मित्रा ने उनसे जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग चीजें बताईं। उन्होंने बताया, 'रामेश्वर नाथ काव की पर्सनैलिटी और चेहरा ऐसा था जैसे कि हॉलीवुड स्टाइल स्पाई हों। ब्लैक सूट, टाई पहनते थे, ब्लैक गॉगल्स लगाते थे। किसी से मिलते नहीं थे। दिल्ली में रहते थे और उनके घर के बाहर की दीवार बहुत ऊंची थी, करीब 15 फीट की रही होगी।'
ऐसे बना रॉ का ब्लूप्रिंट
अनिरुद्ध ने आगे बताया, 'आरएन काव रॉ बनाने से पहले आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) में काम करते थे। तब तक पाकिस्तान के साथ वॉर हो चुका था। चाइना का वॉर हो गया था। सरकार को लगा कि हमारे पास एक्सटर्नल इंटेलिजेंस की कमी है। खासतौर पर ये चीन से युद्ध के बाद हुआ। इंदिरा गांधी के कैबिनेट के समय ये विचार आया। इसके बाद रामेश्वर नाथ काव ने एक ब्लू प्रिंट बनाकर इंदिरा गांधी को दिया था।'
पाकिस्तान के दो टुकड़े
अनिरुद्ध ने बताया कि पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद पता चल गया था कि पाकिस्तान से चीन का क्या रिश्ता है तो अब साफ था कि गोल क्या है। वह बताते हैं, 'बांग्लादेश तब पाकिस्तान का ही हिस्सा था। यह तय था कि अगर ऐसा रहा तो भारत में खून बहता रहेगा। इसलिए रॉ की पहली प्लानिंग थी कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए जाएं तो ये रुक सकता है।'
भारत ने ऐसे किया था प्लान
अनिरुद्ध ने बताया कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में उनकी भाषाओं, संस्कृति को लेकर पहले से ही तनाव था तो रॉ का पहला टारगेट था कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, के साथ मिलकर काम करना है। ये बात वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ थी। वह बोले, 'ये तय था कि मामला धीरे-धीरे वॉर तक पहुंच जाएगा तो फिर भारत मिलिट्री के साथ दखल देगा। अनिरुद्ध बोले, ‘जब वॉर हो गया पाकिस्तान को संरडर करना पड़ा। हम सब लोग को क्या दिखता है कि पाकिस्तानी जनरल नियाजी वह सरेंडर पेपर में दस्तखत कर रहे हैं। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट कर रहा है। मुक्ति योद्धा सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत शायद पहला देश था जिसने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर पहचाना, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई इसकी बात कोई नहीं करता। यह एक इंटेलिजेंस एजेंसी की सफलता थी।’
पाकिस्तान के मन में भरी दहशत
बता दें कि भारत ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के आपसी कलह का फायदा उठाकर सीधे युद्ध में उतरने के बजाय वहां के स्थानीय विद्रोहियों (मुक्ति वाहिनी) को गुप्त रूप से ट्रेनिंग और हथियार देना शुरू किया। भारतीय सीमा के भीतर ट्रेनिंग कैंप बनाए गए। इससे पाकिस्तानी सेना अपने ही घर में घिर गई और उसे लगने लगा कि वह किसी बाहरी सेना से नहीं, बल्कि अपने ही नागरिकों से लड़ रही है। जनरल सैम मानेकशॉ और आर.एन. काव ने रेडियो और पर्चों के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों के मन में खौफ पैदा किया। आर.एन. काव ने दुश्मन को अंदर से खोखला किया और जनरल मानेकशॉ ने बाहर से ताबूत में कील ठोंकने का काम किया।
जहर से नहीं शहद से मारो
अनिरुद्ध ने बताया कि वह बहुत मीठा बोलते थे लेकिन सब कुछ बहुत परफेक्शन के साथ करते थे। काव किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देते थे और बहुत कम बात करते थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, रॉ के पूर्व डायरेक्टर भी बता चुके हैं कि आर एन काव बहुत सोफिस्टिकेटेड थे। वह बोलते थे, 'देखो जब कोई विरोध करे तो उसको जहर देकर क्यों मारना, क्यों ना खूब शहद देकर मारा जाए?' आर एन काव की टीम को काव बॉयज कहा जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने रॉ की दो जेनरेशंस को जासूसी की ट्रेनिंग दी और दांव-पेंच सिखाए थे। 20 जनवरी 2002 में काव का निधन हो गया।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।