धुरंधर 2 के साथ फैंस को हॉल में मिलेगा खास तोहफा, इस मूवी का टीजर होगा रिलीज
Dhurandhar 2 Release: धुरंधर 2 की रिलीज के साथ ही फैंस को एक और तोहफा मिलने वाला है। कॉकटेल 2 का टीजर धुरंधर 2 के साथ रिलीज किया जाएगा। कॉकटेल 2 को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं।
अगर आप सिनेमाहॉल में धुरंधर 2 देखने जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको उस फिल्म के साथ एक सरप्राइज मिलने वाला है। आदित्य धर की धुरंधर 2 के साथ शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 का टीजर रिलीज किया जाएगा। फैंस कॉकटेल 2 के टीजर को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आनेवाली हैं।
धुरंधर 2 के साथ दिखेगा कॉकटेल का टीजर
शुक्रवार को रश्मिका मंदाना, शाहिद कपूर और कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर कॉकटेल 2 के अपने फर्स्ट लुक को शेयर किया। तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा गया- ज्यादा जानकारी के लिए, इस बुधवार, 18 मार्च को थिएटर जाइए।" पोस्टर में शाहिद, रश्मिका और कृति तीनों एक कार में हैं और किसी बीच पर छुट्टी मनाने जाते नजर आ रहे हैं।
18 मार्च से शुरू हो जाएंगे धुरंधर के शोज
धुरंधर 2 वैसे तो सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होनी है, लेकिन फैंस के उत्साह को देखते हुए देशभर की करीब 50 हजार स्क्रीन्स पर धुरंधर 2 के शोज 18 मार्च की शाम से ही शुरू हो जाएंगे। इस शोज की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।
2012 में आई कॉकटेल का सीक्वल है कॉकटेल 2
कॉकटेल 2 की बात करें तो ये फिल्म साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है। कॉकटेल की बात करें तो फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, डियाना पेंटी, डिम्पल कपाडिया, बोमन ईरानी और रणदीप हूडा जैसे कलाकार नजर आए थे। कॉकटेल को होमी अदाजानिया ने डायरेक्ट किया था। कॉकटेल 2 को भी होमी ही डायरेक्ट कर रहे हैं।
कॉकटेल की बॉक्स ऑफिस पर कितनी थी कमाई?
boxofficeindia.com के मुताबिक, साल 2012 में आई कॉकटेल बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। सैफ अली खान की फिल्म का बजट 53 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने दुनियाभर में 121 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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