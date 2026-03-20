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धुरंधर-2 ने पहले दिन ही बना डाला रिकॉर्ड, इन 10 फिल्मों को छोड़ा पीछे

Mar 20, 2026 07:18 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 Day 1 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इतना ही नहीं, कई सारी फिल्मों को मात भी दे दी है।

धुरंधर-2 ने पहले दिन ही बना डाला रिकॉर्ड, इन 10 फिल्मों को छोड़ा पीछे

Dhurandhar 2 Opening Day Collection: स्पॉई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। बता दें, आज तक किसी भी हिंदी फिल्म ने ओपनिंग डे पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई नहीं की है। मतलब रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसने डे1 पर 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। इतना ही नहीं, साउथ और बॉलीवुड की 10 फिल्मों को पीछे भी छोड़ा है।

‘धुरंधर 2’ की पहले दिन की कमाई

‘धुरंधर 2’ 18 मार्च के दिन चुनिंदा शहरों के सिमित थिएटर्स में रिलीज हुई थी इसलिए इसे डे0 कहा जा रहा है। डे0 पर फिल्म ने 43 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस से 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। मतलब फिल्म ने कुल 145.5 करोड़ रुपये का कारोबार कर डाला है।

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डेबॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे043 करोड़ रुपये
डे1102.55 करोड़ रुपये
कुल कमाई145.55 करोड़ रुपये

‘धुरंधर 2’ से पहले किस हिंदी फिल्म के नाम था सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड?

‘धुरंधर 2’ से पहले डे1 पर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ के पास था। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं ‘धुरंधर 2’ ने 102.55 करोड़ रुपये की कमाई की है।

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इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

‘धुरंधर 2’ ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर ‘कल्कि 2898 एडी’, ‘सालार पार्ट 1’, ‘आदिपुरुष’, ‘देवरा पार्ट 1’, ‘जवान’, ‘कुली’, ‘लियो’, ‘एनिमल’, ‘दे कॉल हिम ओजी’ और ‘कांतारा चैप्टर 1’ काे पीछे छोड़ा है। आइए आपको बताते हैं कि इन फिल्मों ने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई की थी।

फिल्मओपनिंग डे कलेक्शन
धुरंधर 2102.55 करोड़ रुपये
कल्कि 2898 एडी95.30 करोड़ रुपये
सालार पार्ट 190.70 करोड़ रुपये
आदिपुरुष86.75 करोड़ रुपये
देवरा पार्ट 182.50 करोड़ रुपये
जवान75 करोड़ रुपये
कुली65 करोड़ रुपये
लियो64.80 करोड़ रुपये
एनिमल63.80 करोड़ रुपये
दे कॉल हिम ओजी63.75 करोड़ रुपये
कांतारा चैप्टर 161.85 करोड़ रुपये

इन्हें नहीं पछाड़ पाई ‘धुरंधर 2’

‘धुरंधर 2’ तीन फिल्मों से अब भी पीछे है। ओपनिंग डे पर ‘पुष्पा 2’ ने 162.25 करोड़ रुपये, ‘आरआरआर’ ने 133 करोड़ रुपये और ‘केजीएफ चैप्टर 2’ ने 116 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं ‘धुरंधर 2’ ने 102.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

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‘धुरंधर 2’ के बारे में

लाइव हिन्दुस्तान ने ‘धुरंधर 2’ को 3.5 स्टार्स दिए हैं। अगर आप इस फिल्म का रिव्यू डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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