क्या असली है हमजा का किरदार? धुरंधर से जुड़े कर्नल भूपेंद्र शाही ने सुनाई रियल स्पाई की कहानी; 'वो POK गया, निकाह किया'
धुरंधर 2 की रिलीज के बाद से ही लोगों के मन में जासूसों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं फिल्म में जो दिखाया गया है वो कितना सच है, कितना फिक्शन। इस बीच फिल्म से जुड़े कर्नल भूपेंद्र शाही (वेटेरन) ने बताया कि धुरंधर में काफी हद तक सही चीजें दिखाई गई हैं।
धुरंधर 2 की रिलीज के बाद से ही लोगों के बीच जासूसी कहानियों को लेकर उत्साह बढ़ गया है। हर कोई चर्चा कर रहा है कि फिल्म में दिखाई कहानी कितनी असली है और कितनी फिक्शन। अब धुरंधर 2 प्रोजेक्ट से जुड़े कर्नल भूपेंद्र शाही (वेटेरन) ने फिल्म को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि धुरंधर काफी ज्यादा ऑथेंटिक है। उन्होंने कहा कि सिनेमा में चीजों को थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर और स्वैग के साथ दिखाना पड़ता है, लेकिन फिल्म काफी हद तक ऑथेंटिक है। उन्होंने इस दौरान एक रियल जासूस की कहानी भी सुनाई।
फिल्म की ऑथेंटिसिटी पर क्या बोले कर्नल भूपेंद्र?
एक्टर विजय विक्रम सिंह के पॉडकास्ट में खास बातचीत में कर्नल भूपेंद्र शाही (वेटेरन) ने कहा, "हां, एक ऐसा इंसान है जो बॉर्डर के उस पार गया। बॉर्डर के उस पार गया क्या मतलब अभी भी बहुत होंगे। सब देश ऐसा काम करते हैं। उनके देश में भी, हमारे देश में भी। बल्कि मैं आपको एक लड़का दिखाता हूं जो गया था। मेरा रेक्रियूट था वो। धुरंधर की भी एक कहानी है। "
कर्नल भूपेंद्र ने सुनाई अपने ‘धुरंधर’ की कहानी
अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कर्नल ने कहा कि धुरंधर का जो हीरो है वो एक फौजी (एक्स) है। इसपर विजय विक्रम ने उनसे पूछा मतलब जो ओरिजनल स्टोरी है? इसपर कर्नल भूपेंद्र ने कहा नहीं, उसको जिस तरह RAW ने फिर ट्रेन किया। तो मेरा धुरंधर ये था (तस्वीर दिखाते हैं)। ये अब यहीं है। ये कम से कम तीन-चार महीने पीओके में गुजार कर आया है। इसका काम सिर्फ पीओके में रहना था। वहां से अच्छा डेटा और जानकारी लेकर आया है। इसने वहां निकाह भी किया था। फैमिली मैन बना है। वहां मदरसे में रहकर आया है। गूंगा बनकर रहा है। एक बार एक्सपोज भी हो गया था। उसी लड़की ने इसको बचाया था। फिर ये 15 दिन लेट हो गया... इसको एक टाइम दिया था कि तूने इस दिन एलओसी क्रॉस करके अंदर आना है। वो नहीं आ पाया, क्योंकि उसके बाद फायर खुल जाना था वो जब भी आता। ये लड़का इतना स्मार्ट था कि किसी तरह अंदर आ गया। इसको एक लोकेशन से आर्मी ने उठा लिया और बी लोकेशन पर छोड़ दिया। इसका पूरा सैनेटाइजेशन हुआ। ये जो भी चीज लाया था, वो बॉडी नें छिपाकर लाया था। फिर डॉक्टर्स ने वो चीज निकाली।"
कर्नल भूपेंद्र ने बताया कि जब ये जासूस बॉर्डर के उस पार भी था तब भी इसको अच्छा खासा कैश दिया गया था। ये उस लड़की चार से पांच लाख पाकिस्तानी रुपये देकर आया है।
धुरंधर के लिए क्या था कर्नल भूपेंद्र शाही का रोल
कर्नल भूपेंद्र शाही की बात करें तो वो शेरशाह फिल्म से बॉलीवुड के साथ जुड़े।कर्नल फिल्मों में मिलिट्री सलहाकार की तरह काम करते हैं। वो अबतक 9 मिलिट्री फिल्मों में ये रोल निभा चुके हैं। धुरंधर में उनका काम मुख्य रूप से डेटा जुटाना था। हालांकि, उन्होंने कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि किस तरह का डेटा। कर्नल भूपेंद्र शाही ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ संपर्क स्थापित करने, सुविधाओं की व्यवस्था करने, चीजों को प्रमाणित करने और फिल्म को रियलस्टिक बनाने पर काम किया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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