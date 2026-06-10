धुरंधर 2 द रिवेंज से हटाया गया 84 के दंगों पर विवादित डायलॉग और खालिस्तान एंगल?
आदित्यधर की फिल्म धुरंधर द रिवेंज का रॉ एंड अनदेखा वर्जन देखने के बाद सोशल मीडिया पर नया डिसकशन चर्चा बटोर रहा है। लोगों का दावा है कि एक खास सीन में 84 के दंगे और खालिस्तान एंगल हटाया गया है।
धुरंधर द रिवेंज का अनकट वर्जन सोशल मीडिया पर चर्चे बटोर रहा है। दरअसल रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का ये वर्जन देखने के बाद लोगों ने कुछ ऐसे बदलाव पकड़े हैं जिस पर डिसकशन शुरू हो गया है। रेडिट पर कुछ यूजर्स का दावा है कि फिल्म के कुछ सीन्स में 1984 के दंगों और खालिस्तान से जुड़ा विवादित बयान हटाया गया है। माना जा रहा है कि आदित्य धर ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई विवाद ना हो।
जसकीरत और पिंडा वाला सीन
धुरंधर 2 का रॉ एंड अनदेखा वर्जन 5 जून को जियो हॉटस्टार पर 5 जून को रिलीज हो चुका है। इसे देखकर लोग थिएटर वाले वर्जन से तुलना कर रहे हैं। कुछ दर्शकों ने फिल्म का एक खास सीन पॉइंट आउट किया है। फिल्म के इंटरवल के बाद का सीन काफी वायरल था। इसमें जसकीरत और उसके बचपन के दोस्त पिंडा के बीच बहस होती है। जसकीरत पिंडा को भारत में ड्रग्स की तस्करी करने के लिए डांटता है और कहता है कि तुम अपने देश से गद्दारी कर रहे हो, तो पिंडा जवाब देता है, 'केड़ा देश, वो देश जिन्ने हमें अपना मान्या ही नहीं।'
ये था असली डायलॉग?
अब कुछ दर्शकों ने इसका लूपहोल पकड़ा है। व्यूअर्स का दावा है कि ओरिजिनल शूटिंग के दौरान पिंडा का असली डायलॉग था, केड़ा देश? वो देश जिन्ने चौरासी (1984) विच अपने भइयो नू मारेया था।' लोग लिख रहे हैं कि यह इशारा 1984 के दंगों के लिए था। मेकर्स को लगा कि इससे विवाद बढ़ सकता है इसलिए इसे बाद में बदल दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिंडा का लिपसिंक कुछ अलग दिखेगा।
बदला गया कैरेक्टर का नाम
धुरंधर में पाकिस्तान की लोकेशंस और वहां के लोगों के असली नाम लिए हैं। अब लोगों को लग रहा है कि भारत के जिन नामों से विवाद हो सकता था, उनको हटा दिया गया। फिल्म में सिर्फ डायलॉग ही नहीं, बल्कि एक कैरेक्टर का नाम भी बदला गया है। फिल्म के पहले पार्ट के क्रेडिट्स में एक किरदार का नाम हैपी पीएचडी रखा गया था। असल जिंदगी में हरमीत सिंह उर्फ हैपी पीएचडी एक घोषित खालिस्तानी आतंकवादी था, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था। वह 2020 में पाकिस्तान में रहस्यमयी हालातों में मारा गया था। विवाद से बचने के लिए धुरंधर 2 में इस नाम को बदलकर सनी डीवीडी कर दिया गया।
क्या बोल रहे हैं दर्शक
सोशल मीडिया पर इन दावों के बाद लोग अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि आदित्य धर ने बिल्कुल सही किया और पाकिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे पर फोकस बनाए रखने के लिए यह सेफ्टी जरूरी थी। वहीं, कुछ यूजर्स का मानना था कि इन बदलावों से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कनाडा में पहले ही दिन किसी ने फिल्म की स्क्रीन फाड़ दी थी जिससे साफ है कि फिल्म का खालिस्तानी एंगल दर्शकों तक पहुंच ही चुका था।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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