धुरंधर 2 अगर 1000 करोड़ कमाती है तो 500 करोड़ राकेश बेदी की वजह से… शूटिंग में बोले थे रणवीर
धुरंधर के जमील जमाली यानी राकेश बेदी ने फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है। उन्होंने बताया है कि रणवीर सिंह ने शूटिंग के दौरान कहा था कि फिल्म 1000 करोड़ कमाएगी तो 500 करोड़ राकेश बेदी की वजह से होंगे।
राकेश बेदी अपनी परफॉर्मेंस से धुरंधर 2 से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। उन्होंने ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राकेश बेदी ने पाकिस्तान के पॉलिटीशियन जमील जमाली का रोल निभाया है। उनका किरदार आपको फिल्म में हंसाता और मजेदार ट्विस्ट लाता है। राकेश बेदी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनको धुरंधर की टीम से कितना प्यार मिला। वह बोले कि आदित्य धर ने कहा था कि जब राकेश बेदी का आखिरी दिन होगा तो वह रो पड़ेंगे।
टीम से बढ़िया ट्यूनिंग
राकेश बेदी इंडिया पॉडकास्ट्स से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धुरंधर टीम की तारीफ की। वह बोले, 'बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही और जब मेरा लास्ट दिन था तब रणवीर ने माइक अपने हाथ में ली और बोला, 'अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1000 का धंधा करेगी तो 500 करोड़ राकेशजी की वजह से होंगे।''
क्या बोले थे आदित्य धर
राकेश ने बताया कि उन्होंने रणवीर से कहा था कि इतनी बड़ी बात ना बोलें लेकिन रणवीर बोले कि उन्होंने जो कहा है वो दिल से कहा है। राकेश बोलते हैं, 'एक कैरेक्टर एक्टर के लिए इससे बड़ी रिस्पेक्ट और क्या हो सकती है? एक डायरेक्टर जो बोल रहा है और उसने फिल्म के दौरान मेरे कंधे पर हाथ रखकर जो बोला, 'राकेशजी जब आपका लास्ट डे आएगा ना शूटिंग का तो मैं रो पड़ूंगा। सर मैं आपको मिस करूंगा।' तो इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ पूरी फिल्म में। तो काम अच्छा ही होगा ना।'
सेकंड पार्ट में कमाल का ट्वि्स्ट
बता दें कि धुरंधर के पहले पार्ट में राकेश बेदी के रोल में ह्यूमर था जो कि दूसरे पार्ट में भी मेनटेन रहा। वहीं उनके रोल में एक कमाल का ट्विस्ट है, जिसका स्पॉयलर हम नहीं देंगे, उसके लिए आपको मूवी ही देखनी पड़ेगी।
किसी का सगा नहीं
राकेश बेदी फिल्म में पाकिस्तान के ऐसे पॉलिटीशियन बने हैं जो किसी का सगा नहीं है। जमील मौकापरस्त है और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। रणवीर सिंह उनकी बेटी से शादी करके उनके दामाद बन जाते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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