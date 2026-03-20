Dhurandhar 2: हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) के पासपोर्ट का स्क्रीनशॉट हुआ वायरल, फैंस ने स्पॉट की 'पीक डिटेलिंग'
'धुरंधर 2' रिलीज हुई है, तब से यह सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक्टिंग से लेकर कहानी कहने के अंदाज तक, नेटिजन्स फिल्म के हर फ्रेम को बारीकी से देख रहे हैं, और अब तो छोटी-छोटी डिटेल्स भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं।
बॉलीवुड डायरेक्टर आदित्य धर ने एक बार फिर से 'धुरंधर 2' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट से ज्यादा अब इसकी अगली कड़ी 'धुरंधर: द रिवेंज' का जादू फैंस के सिर पर चढ़ा नजर आ रहा है। ऐसे में ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह ने एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग से पर्दे को हिलाकर रख दिया है। वहीं, जब से ये 'धुरंधर 2' रिलीज हुई है, तब से यह सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक्टिंग से लेकर कहानी कहने के अंदाज तक, नेटिजन्स फिल्म के हर फ्रेम को बारीकी से देख रहे हैं, और अब तो छोटी-छोटी डिटेल्स भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। ऐसे में अब हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) के पासपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस ने 'जबरदस्त डिटेलिंग' पकड़ी है। आइए जानते हैं क्या?
हमजा का पासपोर्ट स्क्रीनशॉट में छुपी है तारीख
दरअसल, हाल ही में 'धुरंधर 2' से जो चीज वायरल हुई है, वह है फिल्म के मुख्य किरदार हमजा अली मजारी के पासपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट। इसमें, दर्शकों का ध्यान जिस बात ने सबसे ज्यादा खींचा, वह थी इस किरदार की जन्मतिथि - 26 नवंबर, 1979। कई यूजर्स ने इसे 2008 के मुंबई हमलों (जिन्हें 26/11 के नाम से भी जाना जाता है) से जोड़ा।
जानलेवा आतंकी हमलों में गई 160 से ज्यादा लोगों की जान
बता दें कि 26/11 ये वो दुखद घटना थी, जब मुंबई ने भारत के इतिहास के सबसे जानलेवा आतंकी हमलों में से एक का सामना किया था। 2008 में हुए इन सुनियोजित हमलों में कई जगहों को निशाना बनाया गया था, जिनमें होटल, एक रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र शामिल थे। इन हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
यूजर्स ने की आदित्य की 'डिटेलिंग' की तारीफ
ऐसे में एक्स यानी ट्विटर पर पासपोर्ट की इस डिटेल को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'जरा हमजा अली मजारी की जन्मतिथि तो देखो। आदित्य धर की तरफ से एक और 'जबरदस्त डिटेलिंग'।' बता दें कि यह अकेली ऐसी डिटेल नहीं है, जिस पर फैंस का ध्यान गया है। एक और यूजर ने बताया कि पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, 21 सितंबर 2008, उस समय से मेल खाती है जब कई बम धमाकों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर थी। वहीं, तीसरे यूजर ने बताया कि पासपोर्ट जारी होने की तारीख- 20 सितंबर, 1998 - ठीक उसी दिन से मेल खाती है, जिस दिन भारतीय सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर आबिद हुसैन को मार गिराया था। आबिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के चापनारी नरसंहार का एक मुख्य संदिग्ध था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इन बातों ने डायरेक्टर आदित्य धर के आस-पास 'पीक डिटेलिंग' मीम्स की एक लहर छेड़ दी है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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