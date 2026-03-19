धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह का दमदार फाइट सीक्वेंस, लड़ाई का एक पल भी नहीं करेगा बोर
Dhurandhar 2 Powerful Action Sequence: धुरंधर 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। दर्शकों को ये फिल्म पसंद आ रही है इसकी गवाही बॉक्स ऑफिस के नंबर्स दे रहे हैं। फिल्म को बहुत से एलिमेंट्स खास बनाते हैं। फिल्म में ऐसा ही एक सीक्वेंस है अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह की फाइट का।
धुरंधर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 18 मार्च को पेड प्रिव्यूज के बाद आज यानी 19 मार्च को फिल्म सिनेमाघरों में आधिकारिक तौर पर रिलीज हो गई है। धुरंधर के फैंस बड़ी संख्या में फिल्म के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। धुरंधर 2 को कितना पसंद किया जा रहा है इसकी गवाही बॉक्स ऑफिस के आंकड़े दे रहे हैं। धुरंधर 1 की तरह ही बहुत से सरप्राइजिंग एलिमेंट्स धुरंधर 2 में भी फैंस को देखने को मिलेंगे।
रणवीर और अर्जुन रामपाल का फाइट सीक्वेंस फिल्म को बनाता है खास
धुरंधर 1 की तरह ही पार्ट में सस्पेंस है, शानदार म्यूजिक है, कलाकारों की बढ़िया एक्टिंग है और कई जानदार एक्शन सीक्वेंस हैं। इस फिल्म को बहुत सी चीजें खास बनाती हैं। फिल्म में अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के बीच का फाइट सीक्वेंस भी एक ऐसा ही पल है जो फिल्म को खास बनाता है।
दर्शकों को सीट से बांधे रहेगा ये दमदार फाइट सीक्वेंस
रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के बीच जो फाइट सीक्वेंस है वो काफी इंटेंस है। अर्जुन रामपाल और रणवीर के फाइट सीक्वेंस के दौरान हॉल में फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दोनों ही एक्टर्स पर्दे पर लड़ते हुए कमाल के नजर आए। धुरंधर 2 का ये दमदार एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को सीट से बांधे हुए रखता है।
फाइट सीक्वेंस का एक भी पल नहीं करेगा बोर
फाइट सीक्वेंस जब शुरू होता है तो दर्शक समझ नहीं पाते हैं कि हीरो (रणवीर सिंह) अपना कमबैक कैसे करेगा, लेकिन फिर जब हमजा का किरदार कमबैक करता है और लड़ने के लिए उतरता है, फैंस खुश हो जाते हैं। एक कमरे से शुरू हुआ फाइट सीक्वेंस कैसे ल्यारी की सड़कों तक पहुंचता है, वो देखना दिलचस्प है। इस फाइट सीक्वेंस में आपको मारधाड़ के अलावा बहुत खूंखार विजुअल्स भी फैंस को पर्दे पर देखने को मिलेंगे। इस फाइट सीक्वेंस का एक पल भी आपको बोर नहीं करेगा।
पार्ट 1 से ज्यादा खतरनाक है पार्ट 2 में अर्जुन रामपाल का किरदार
अर्जुन रामपाल फिल्म में मेजर इकबाल के किरदार में नजर आए हैं। पार्ट 1 में मेजर इकबाल का किरदार जितना खतरनाक लगा है, उससे ज्यादा खतरनाक पार्ट 2 में उनका किरदार है। पार्ट 2 में आप मेजर इकबाल के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी देखेंगे। उनके पिता के साथ उनका एक भयानक सीन है। जब वो सीन स्क्रीन पर आता है तब हर कोई उनके किरदार का ये रूप देख परेशान होगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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