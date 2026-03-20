'धुरंधर 2' एक्टर राकेश बेदी ने कसा कंगना रनौत पर तंज, कहा- 'इंदिरा गांधी और मोदी पर भी तो...'
'धुरंधर: द रिवेंज' में उनके अलावा अर्जुन रामपाल, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। फिल्म में राकेश अपनी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं। 'धुरंधर: द रिवेंज' को एक तरफ जहां ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं।
Dhurandhar 2: आदित्य धर की धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इस वक्त बवाल काट रही है। इस फिल्म में एक बार फिर रणवीर सिंह ने अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाया है। मूवी में उनके अलावा अर्जुन रामपाल, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। फिल्म में राकेश अपनी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं। 'धुरंधर: द रिवेंज' को एक तरफ जहां ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। वहीं, दूसरी तरफ दर्शकों के एक तबके ने इसे 'प्रोपेगेंडा' करार दिया है। ऐस में अब एक्टर राकेश बेदी ने इन आलोचनाओं का करारा जवाब दिया है। यही नहीं राकेश ने जवाब देते हुए कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' पर परोक्ष रूप से तंज कसा।
राकेश बेदी ने दिया करारा जवाब
'धुरंधर 2' एक्टर राकेश बेदी ने हाल ही में NDTV को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उनकी फिल्म को 'प्रोपेगेंडा' कहे जाने पर राकेश ने कहा, 'मैं राजनीति में यकीन नहीं रखता। मैं सिनेमा में यकीन रखता हूं। हर किसी को कोई फिल्म पसंद करने या न करने का हक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी फिल्म को किसी खास कैटेगरी में डालना सही है, चाहे वह सत्ता-समर्थक हो या सत्ता-विरोधी। असल बात तो यह है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं।'
कंगना की 'इमरजेंसी' पर राकेश बेदी ने कसा तंज
'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर हो रही चर्चा और दर्शकों से मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हुए राकेश बेदी ने आगे कहा, 'हाल ही में, इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिल्में बनी थीं। ये फिल्में दो दिन भी नहीं चल पाईं। 'धुरंधर' की कहानी और स्क्रीनप्ले बहुत दमदार हैं। लोगों ने इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर बनी कोई फिल्म नहीं देखी है।'
इतना था 'इमरजेंसी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दरअसल, राकेश बेदी ने ये सारे कमेंट्स उनकी फिल्म 'धुरंधर 2' के सब्जेक्ट और सोशल मीडिया पर चल रही बहसों के बीच किया। आलोचनाओं के बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार परफॉर्म कर रही है। वहीं, कंगना रनौत की बात करें तो हाल ही में उन्होंने खुद के निर्देशित फिल्म 'इमरजेंसी' में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था। 2025 में रिलीज हुई ये ऐतिहासिक फिल्म, भारतीय आपातकाल (1975–77) के दौर पर आधारित थी। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और दुनिया भर में केवल ₹18.40 करोड़ ही कमा सकी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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