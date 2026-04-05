'मेरे पिता पाकिस्तान नहीं गए', राकेश बेदी का पाकिस्तानी नेता नबील गबोल को जवाब, शक्ल मिलती है…
धुरंधर 2 में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी ने पाकिस्तानी नेता नबील गबोल के उन बयानों पर अपनी टिप्पणी दी है जो उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया को दिए। राकेश बेदी ने नबील गबलो को जवाब देते हुए कहा कि मेरी शख्ल आपसे मिलती जरूर है, लेकिन मेरे पिता कभी पाकिस्तान नहीं गए।
धुरंधर और धुरंधर 2 भले ही पाकिस्तान में बैन हुई हो, लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो आए जहां पाकिस्तान के लोग फिल्म पर रिएक्शन देते नजर आए। इन वीडियोज में पाकिस्तानी नेता नबील गबोल के वीडियो काफी वायरल हुए। कहा जा रहा है कि राकेश बेदी का किरदार जमील जमाली नबील गबोल के किरदार पर ही आधारित है। नबील गबोल ने कहा था कि राकेश बेदी का जो किरदार दिखाया गया है वो उनके ही किरदार पर आधारित है, लेकिन उसे एक मजाकिया अंदाज में दिखाया गया है। जबकि उनका रोल पाकिस्तान की ल्यारी में उससे ज्यादा मजबूत था। अब राकेश बेदी ने नबील गबोल के बयानों पर जवाब दिया है।
राकेश बेदी को बताया गया कि क्या बोले नबील गबोल?
द लल्लनटॉप से खास बातचीत के दौरान राकेश बेदी को बताया गया कि नबील गबोल ने उनके बारे में क्या कहा। उन्हें बताया गया कि पहला पार्ट देखने के बाद नबील गबोल ने कहा था कि राकेश बेदी का किरदार उनसे ही प्रेरित है, लेकिन जब पार्ट 2 आया तो नबील गबोल का पोपट हो गया क्योंकि राकेश बेदी को भारत का एजेंट दिखाया गया है।
नबील गबलो को बोले राकेश बेदी- आई लव यू
राकेश बेदी को ये भी बताया कि नबील गबोल ने ये भी कहा कि उन्हें राकेश बेदी एक एक्टर के तौर पर काफी पसंद हैं और उन्होंने कहा है आई लव यू राकेश बेदी। इस स्टेटमेंट्स पर राकेश बेदी ने रिएक्टर करते हुए कहा, “मैं ये कहना चाहूंगा कि आई लव यू नबील गबोल साहब।”
राकेश बेदी बोले नबील गबोल से मिलती है शक्ल
राकेश बेदी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और ये इत्तेफाक की बात है कि मेरी शक्ल कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी बहुत मिलती है। मगर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। ना आपके पिता इंडिया आए, ना मेरे पिता पाकिस्तान गए। लेकिन शक्ल से अलग हम एक जैसे दिखते हैं, थोड़ा शरीर में भारीपन है जिससे हम एक जैसे लगते हैं। फिल्म में मैंने कपड़े भी वैसे पहने थे, इसलिए हम एक जैसे लगे।"
अपने किरदार के बारे में राकेश बेदी ने क्या बताया?
अपनी बातचीत के दौरान नबील गबोल ने ये भी साफ किया कि उनका किरदार सिर्फ नबील गबोल के किरदार से प्रेरित नहीं है। वो आदित्य धर और मेकर्स की कल्पना है कि उनका किरदार ऐसा होगा। धुरंधर 1 और 2 की बात करें तो फिल्म की कहानी पाकिस्तान के ल्यारी की गैंगवॉर के बारे में है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंडियन स्पाई ल्यारी की रहमान डकैत की गैंग में अंदर तक अपनी जगह बना लेता है और फिर एक-एक करके उन्हें मारता है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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