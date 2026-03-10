Hindustan Hindi News
Advance Booking: धुरंधर 2 की कमाई 23 करोड़ के पार, सिनेमाघर मालिक नोट छापने को तैयार!

Mar 10, 2026 11:07 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाढ़ने के लिए तैयार है। फिल्म का पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट रहा था, दूसरे पार्ट की टिकटें धड़ाधड़ बिक रही हैं और माना जा रहा है कि यह साल की सबसे दमदार फिल्म साबित होगी।

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर फैंस की दीवानगी सातवें आसमान पर है। फिल्म की रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने प्रीमियम एडवांस बुकिंग में ही जबरदस्त कमाई कर ली है। अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन 17.69 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अगर इसमें ब्लॉक सीटों को भी शामिल कर लें, तो यह आंकड़ा 23.02 करोड़ रुपये के पार जा चुका है। बॉक्स ऑफिस के जानकारों का मानना है कि यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनर साबित हो सकती है।

कमाई के मामले में हिंदी वर्जन का जलवा

भाषाओं के हिसाब से देखें तो हिंदी वर्जन अभी भी सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है। हिंदी 2D वर्जन ने अकेले ही 17.23 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई की है। सिर्फ इस वर्जन की करीब 3 लाख 4 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। साउथ मार्केट में भी फिल्म का क्रेज कम नहीं है। तमिल वर्जन ने 22 लाख और तेलुगु वर्जन ने 17.40 लाख रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी एडवांस बुकिंग धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। फिल्म के लिए अब तक देशभर में कुल 3,28,056 टिकटें बिक चुकी हैं।

सिनेमाघर मालिक नोट छापने को तैयार

सिनेमाघर मालिक भी यह मौका चूकना नहीं चाह रहे हैं। देशभर के सिनेमाघरों में 'धुरंधर 2' के शोज की संख्या काफी ज्यादा रखी गई है। फिलहाल पूरे भारत में इस फिल्म के लिए कुल 8,259 शोज लगाए गए हैं। फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए सबसे ज्यादा 7,879 शोज लगाए गए हैं। टिकटों की औसत कीमत की बात करें तो हिंदी वर्जन के लिए यह 415 रुपये के आसपास है। डॉल्बी सिनेमा जैसे प्रीमियम फॉर्मेट के लिए भी दर्शक मोटी रकम खर्च करने को तैयार हैं, जहां एक टिकट की कीमत 759 रुपये तक जा रही है।

बॉक्स ऑफिस पर आएगी 'धुरंधर' की आंधी

रणवीर सिंह की इस स्पाई एक्शन थ्रिलर को लेकर जो माहौल बना है, उससे साफ है कि यह फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग की यह रफ्तार पहले दिन के कलेक्शन को नए मुकाम पर ले जा सकती है। 'धुरंधर 2' की कहानी और एक्शन पैक्ड ट्रेलर ने पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। अब देखना यह होगा कि फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

Dhurandhar 2

