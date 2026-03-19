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Dhurandhar 2 देखने जा रहे हैं? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना मिस कर देंगे फिल्म का सबसे धांसू हिस्सा

Mar 19, 2026 12:22 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar The Revenge: ‘धुरंधर द रिवेंज’ देखने जा रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। दरअसल, बहुत सारे लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वे फिल्म का धांसू हिस्सा मिस कर दे रहे हैं। 

Dhurandhar 2 देखने जा रहे हैं? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना मिस कर देंगे फिल्म का सबसे धांसू हिस्सा

Dhurandhar 2 Post Credit Scenes: ‘धुरंधर द रिवेंज’ में एक नहीं, दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने पोस्ट शेयर कर लोगों को हिंट दिया था। उन्होंने दर्शकों से आखिरी तक फिल्म देखने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर भी लोग इन पोस्ट क्रेडिट सीन्स को मिस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर आप भी ‘धुरंधर 2’ देखने जा रहे हैं तो हमारी ये खबर आपके काम आ सकती है। चिंता मत कीजिए इस खबर में कोई स्पॉइलर नहीं है।

आपको क्या करना है?

‘धुरंधर 2’ के खत्म होने के बाद आदित्य धर का नाम लिखकर आता है और फिर पहला पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। लोगों को लगता है कि बस यहीं कहानी खत्म है, लेकिन एंड में दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद सारे कलाकारों और क्रू मेंबर्स के नाम लिखकर आते हैं, उसके बाद दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। इसलिए जब तक प्रोजेक्टर बंद न हो जाए आप थिएटर छोड़कर मत जाइएगा।

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‘धुरंधर 2’ की एडवांस बुकिंग

18 मार्च को फिल्म के पेड प्रिव्यू शोज थे। ऐसे में फिल्म ने बुधवार के दिन 43 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं 19 मार्च के दिन ये फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। Sacnilk के मुताबिक, 19 मार्च की 9.50 लाख से भी ज्यादा टिकट्स बिकी हैं और इन टिकट्स की एडवांस बुकिंग से फिल्म ने 40.30 करोड़ रुपये की कमाई की है।

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‘धुरंधर 2’ के बारे में

‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, राकेश बेदी, संजय दत्त और राम गोपाल वर्मा हैं। ‘धुरंधर 2’ में ‘धुरंधर’ से ज्यादा वॉयलेंस है। एक्शन सीन्स भी बड़े लेवल पर दिखाए गए हैं। रणवीर सिंह का वो रूप देखने को मिला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि, फिल्म में कुछ खामियां भी हैं। अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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