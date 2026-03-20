धुरंधर 2 रिलीज होते ही पाकिस्तान में बढ़ी बेचैनी; टीवी पर देख रहे पाइरेटेड वर्जन, भारतीयों ने ऐसे ली मौज
धुरंधर 2 के लिए पाकिस्तान की जनता के बीच जबरदस्त क्रेज है। इतना कि फिल्म रिलीज होते ही वहां इसका पाइरेटेड वर्जन पहुंच गया है। अब सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल है जिसमें जर्नलिस्ट लाहौर में धुरंधर द रिवेंज देख रहे हैं।
धुरंधर पार्ट वन की तरह इसका दूसर पार्ट द रिवेंज पाकिस्तान में बैन है। मूवी को लेकर पड़ोसी देश में इतना जबरदस्त क्रेज है कि वहां इसका पाइरेटेड वर्जन धड़ाधड़ देखा जा रहा है। पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट ने ट्विटर (X) पर क्लिप शेयर की है। इसमें दिखा रहे हैं कि वह लाहौर में टीवी पर धुरंधर 2 देख रहे हैं। इस पोस्ट पर भारत और पाकिस्तान के लोगों के मजेदार कमेंट्स दिख रहे हैं।
रिलीज होते ही पाइरेसी शुरू
धुरंधर का पहला पार्ट पाकिस्तानी दर्शकों ने काफी पसंद किया था। उस वक्त कई पोस्ट और वीडियोज वायरल थे जिसमें लोग रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की तारीफ करते दिखे थे। इसके बाद पाकिस्तान की गलियों में धुरंधर की पाइरेटेड सीडीज भी बिकती दिखी थीं। अब पार्ट 2 आते ही इसका पाइरेटेड वर्जन पाकिस्तान पहुंच गया और वहां की जनता इस भारतीय फिल्म के मजे ले रही है।
लोगों ने लिए मजे
खालिद महमूद खालिद नाम के ट्विटर हैंडल से क्लिप शेयर की गई है जिसमें धुरंधर द रिवेंज की शुरुआत का एक सीन दिख रहा है। खालिद ने ट्वीट किया है, लाहौर में धुरंधर 2 देख रहा हूं। इस पर कई सारे कमेंट्स हैं। एक यूजर ने मजे लेने की कोशिश की है। लिखा है, टीवी स्क्रीन में थोड़ा क्रैक है लगता है T20 वर्ल्डकप मैच देख लिया। एक ने लिखा है, ब्रह्मोस की तरह धुरंधर भी उनके लिए फ्री है। एक ने लिखा है, खुलेआम पाइरेसी।
इंडियन सिनेमा से प्यार
एक और कमेंट है, लाहौर में बैठकर पाकिस्तान की ही बर्बादी देख रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कमेंट है, हां देख रहे हैं क्योंकि हमें मनोरंजन की जरूरत है और दुनिया में भारत के कॉन्टेंट से ज्यादा हंसने लायक और क्या है। एक ने लिखा है कि धुरंधर की पाइरेसी वहां इतनी जल्दी पहुंच गई, पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद ये इंडियन सिनेमा के लिए प्यार को दिखाता है।
पाकिस्तान के मार्केट में खूब बिकी सीडीज
पाकिस्तान में धुरंधर के पहले पार्ट की सीडी 50 रुपये में बिक रही थी। न्यूजीलैंड के एक यूट्यूबर ने क्लिप शेयर की थी जिसमें सीडी मार्केट दिखाया था। वहां दुकानदार से दाम भी पूछे थे।
धुरंधर का भारत में क्रेज
धुरंधर 2 आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी और लीड रोल में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी हैं। धुरंधर द रिवेंज नाम से फिल्म रिलीज हुई है जिसकी टैगलाइन है हौसला ईधन बदला। मूवी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है और पहले दिन इसकी भारत में कमाई 145 करोड़ नेट पहुंच चुकी है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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