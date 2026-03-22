Dhurandhar 2 OTT Release: थिएटर रिलीज के बाद जानिए OTT पर कब और कहां देखी जा सकती है धुरंधर 2?
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 थिएटर में धमाका कर रही है। फिल्म ने कुछ ही दिनों में शानदार कमाई कर ली है। अब इसकी OTT रिलीज की भी चर्चा हो रही है। जानिए ये फिल्म कब और किस प्लेटफार्म को OTT पर रिलीज होने जा रही है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म ने पेड प्रीव्यू के साथ सिर्फ 3 दिनों में 339 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। धुरंधर ने 102 करोड़ की ओपनिंग की थी। वहीं शनिवार की भी फिल्म ने 113 करोड़ की जबरदस्त कमाई की। अब आज पहले संडे के कलेक्शन का इंतजार हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म 120 करोड़ पार करेगी। वहीं इस बीच ऐसी भी ऑडियंस है जो फिल्म की OTT रिलीज को लेकर एक्साइटेड है। धुरंधर 2 जून में जियो हॉटस्टार पर दस्तक दे सकती है।
धुरंधर 2 इस दिन दे सकती है OTT पर दस्तक
किसी भी फिल्म के लिए थिएटर रिलीज के बाद OTT प्लेटफार्म पर स्ट्रीम होने का समय 4 से 6 हफ्ते होता है। यानी इतने समय बाद फिल्म को OTT पर उतार दिया जाता है। लेकिन पिंकविला और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 को OTT पर रिलीज होने में 45 से 60 दिन लग सकते हैं। इसकी एक वजह धुरंधर 2 ला लंबे समय तक थिएटर पर टिके रहना भी है। अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म मई के अंत या जून में जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम जो सकती है।
धुरंधर की OTT रिलीज
5 दिसंबर 2025 को आई फिल्म धुरंधर ने भी थिएटर पर धूम मचाई थी। इस फिल्म ने देश में 840 करोड़ की नेट कमाई की। वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ ग्रॉस से अधिक बिजनेस किया था। फिल्म थिएटर पर आंधी लाने के 55 दिनों के अंदर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई थी। ऐसे में धुरंधर 2 लेकर माना जा रहा है कि ये फिल्म जून की शुरुआत में OTT पर आ सकती है। खास बात ये है कि धुरंधर का दूसरा पार्ट नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि महंगी डील के बाद जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा।
धुरंधर 2 की अब तक की कमाई
कमाई की बात करें तो धुरंधर 2 धूम मचा रही है। फिल्म ने पेड प्रीव्यू के दिन 43 करोड़ कमाए। ओपनिंग डे 102.55 करोड़, शुक्रवार को 80.72 और शनिवार को सबसे ज्यादा 113 करोड़। फिल्म अब तक कुल 339.27 कमा चुकी है। अब आज रविवार की कलेक्शन का इंतजार हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आज रणवीर की फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ट्रेड के मुताबिक पहले वीकेंड के बाद फिल्म 450 करोड़ पार कर लेगी। आने वाले समय में धुरंधर 2 का धमाका जारी रहने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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