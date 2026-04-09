Dhurandhar 2 OTT Release: ‘धुरंधर 2’ के ओटीटी रिलीज पर आया नया अपडेट, अभी करना पड़ सकता है इंतजार

Dhurandhar 2 OTT Release: ‘धुरंधर 2’ के ओटीटी रिलीज पर आया नया अपडेट, अभी करना पड़ सकता है इंतजार
Ranveer Singh's Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। अब बहुत जल्द ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी।
Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। कुछ लोगों ने ये फिल्म सिनेमाघरों में देख ली। वहीं कुछ लोग इसके ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, फिल्म के ओटीटी रिलीज में अभी समय लग सकता है। क्यों? आइए बताते हैं।
क्यों हो रही है ओटीटी रिलीज में देरी?
आमतौर पर बॉलीवुड की बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के 8 हफ्ते बाद ओटीटी रिलीज हो जाती हैं। हालांकि, 'धुरंधर 2' अपने तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है। ऐसे में मेकर्स इसे जल्दबाजी में ओटीटी पर रिलीज करने के मूड में नहीं हैं।
फिर कब आएगी फिल्म?
‘धुरंधर’ के राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीदे थे। वहीं 'धुरंधर 2' जियोहॉटस्टार पर आएगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, जियोहॉटस्टार फिल्म मई 2026 के आखिरी हफ्ते या जून 2026 के पहले हफ्ते में स्ट्रीम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त आईपीएल चल रहे हैं और जियोहॉटस्टार पर करोड़ों लोग सिर्फ आईपीएल देखने आ रहे हैं। संभावना है कि आईपीएल की वजह से ‘धुरंधर 2’ को उतनी ऑडियंस न मिल पाए।
नोट: अभी तक मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से फिल्म के ओटीटी रिलीज पर आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि रणवीर सिंह की ये स्पाई थ्रिलर फिल्म जियोहॉटस्टार पर ही आएगी।
बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई
बीते 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनिया भर में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1,042.20 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1,643 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है।
‘धुरंधर 2’ के बारे में
आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है जो हमजा अली मजारी बनकर पाकिस्तान में रहता है और इंडिया के लिए काम करता है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी हैं। बता दें, ‘धुरंधर 2’ को लाइव हिन्दुस्तान ने 3.5 स्टार्स दिए हैं। अगर आप लाइव हिन्दुस्तान का रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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