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Dhurandhar 2 OTT Release: ‘धुरंधर 2’ के ओटीटी रिलीज पर आया नया अपडेट, अभी करना पड़ सकता है इंतजार

Apr 09, 2026 12:59 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Ranveer Singh's Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। अब बहुत जल्द ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी।

Dhurandhar 2 OTT Release: ‘धुरंधर 2’ के ओटीटी रिलीज पर आया नया अपडेट, अभी करना पड़ सकता है इंतजार

Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। कुछ लोगों ने ये फिल्म सिनेमाघरों में देख ली। वहीं कुछ लोग इसके ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, फिल्म के ओटीटी रिलीज में अभी समय लग सकता है। क्यों? आइए बताते हैं।

क्यों हो रही है ओटीटी रिलीज में देरी?

आमतौर पर बॉलीवुड की बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के 8 हफ्ते बाद ओटीटी रिलीज हो जाती हैं। हालांकि, 'धुरंधर 2' अपने तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है। ऐसे में मेकर्स इसे जल्दबाजी में ओटीटी पर रिलीज करने के मूड में नहीं हैं।

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फिर कब आएगी फिल्म?

‘धुरंधर’ के राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीदे थे। वहीं 'धुरंधर 2' जियोहॉटस्टार पर आएगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक, जियोहॉटस्टार फिल्म मई 2026 के आखिरी हफ्ते या जून 2026 के पहले हफ्ते में स्ट्रीम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त आईपीएल चल रहे हैं और जियोहॉटस्टार पर करोड़ों लोग सिर्फ आईपीएल देखने आ रहे हैं। संभावना है कि आईपीएल की वजह से ‘धुरंधर 2’ को उतनी ऑडियंस न मिल पाए।

नोट: अभी तक मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से फिल्म के ओटीटी रिलीज पर आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि रणवीर सिंह की ये स्पाई थ्रिलर फिल्म जियोहॉटस्टार पर ही आएगी।

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बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई

बीते 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनिया भर में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1,042.20 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1,643 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है।

‘धुरंधर 2’ के बारे में

आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह ने जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है जो हमजा अली मजारी बनकर पाकिस्तान में रहता है और इंडिया के लिए काम करता है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी हैं। बता दें, ‘धुरंधर 2’ को लाइव हिन्दुस्तान ने 3.5 स्टार्स दिए हैं। अगर आप लाइव हिन्दुस्तान का रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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